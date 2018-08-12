Пассажирский поезд сошёл с рельсов в Монголии

Сейчас на месте случившегося работают спасатели.

Пассажирский поезд сошёл с рельсов на юго-востоке Монголии. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на агентство Синьхуа.

Всего в момент инцидента в вагонах находилось 328 пассажиров. Шесть человек, в том числе трое детей, получили травмы.

Сейчас на месте случившегося работают спасатели. Причины инцидента выясняются.

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