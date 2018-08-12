Пассажирский поезд сошёл с рельсов в Монголии
Сейчас на месте случившегося работают спасатели.
Фото : © Twitter/Бачка12 августа 2018, 11:59
Пассажирский поезд сошёл с рельсов на юго-востоке Монголии. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на агентство Синьхуа.
Всего в момент инцидента в вагонах находилось 328 пассажиров. Шесть человек, в том числе трое детей, получили травмы.
Сейчас на месте случившегося работают спасатели. Причины инцидента выясняются.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4932307-997357d176c3c0e9a127058fdf9d2d7b
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...