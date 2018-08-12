Русская келин рассказала о межнациональном браке

Самое главное - ценить друг друга.

Юлия Бедельбаева успевает работать, совмещать роль келин, счастливой мамы двух детей и ведет свой блог в Инстаграм, где с юмором рассказывает о жизни русской келин. Корреспондент МИА «Казинформ» узнал, в чем секрет крепких семейных отношений в межнациональных браках.

- Думаю, вначале читателям будет интересно узнать немного о Вас

- Родилась я в Грузии, представляете? В стране вкусной кухни и горячих мужчин. Но, жили мы там недолго - когда мне исполнилось 6 лет, переехали в Алматы. Так что, что-то грузинское во мне есть. Наверное, поэтому я очень люблю шашлыки, мясо. Казы, кстати, я тоже очень люблю.

- Как познакомились с мужем?

- Это произошло летом 2006 года, на тот момент я уже начала работать в сфере таможенного оформления. Мой шеф, по совместительству дядя моего мужа (но это я потом узнала), попросил ему (будущему мужу моему) что-то передать, уже и не помню, что. И вот стою, жду, идет какой-то парень, худой (это я сейчас его откормила) с длинными волосами, как у Битлз. Честно сказать, тогда он мне совсем не понравился. Но, видимо, у Вселенной по этому поводу были совершенно другие планы...

- Столкнулся ли ваш муж с непониманием родственников, когда привел домой не казашку? Как смотрели на вас родственники? Быстро ли приняли?

- Конечно, каждая девушка, будь то казашка или русская, переживает о том, как ее примут новые родственники. Родственники - главное богатство казаха, поэтому очень важно разбираться в хитросплетениях родственных связей. Для тех, кто только готовится войти в казахскую семью или до сих пор не слишком уверенно оперирует такими понятиями, как «жезде», «жеңге» и «ене», я бы посоветовала вникнуть в это поглубже. Будущим келин хочу сказать: если ты для себя решила и приняла, что выходишь замуж за человека другой национальности, другой веры, других традиций, будь верна своему решению до конца. Самое главное - это уважение к новым родственникам. Конечно, первое время было тяжело, все-таки новые люди, традиции. В общем, как говорится, было бы желание, со всеми общий язык можно найти.

- Сами раньше до замужества как относились к межнациональным бракам?

- Если честно, я даже о таком не задумывалась, молодая была. А если серьезно - «лишь бы человек был хороший», а нация не имеет значения.

- Ваши родные не отговаривали?

- Первое время, конечно, отговаривали, но не из-за нации, а из-за различия культур, традиций, переживали, что мне тяжело будет. А вообще, если честно, мы втайне от всех расписались летом 2011 года. И кстати, порой мне кажется, что моя мама любит моего мужа больше, чем меня.

- Легко ли было после замужества начать жизнь келин? Было ли трудно? Может, курьезные ситуации были?

- Я считаю, что любой девушке, будь то русская или казашка, приходиться нелегко после свадьбы. Все-таки новая семья, новые правила, традиции. И я до сих пор учусь, принимаю участие во всех семейных традиционных мероприятиях. Курьезных ситуаций много, всех и не упомнишь. К примеру, муж меня ещё до свадьбы пугал «вот женимся - я тебе корову куплю, будешь доить».

- Как пришла идея вести свой блог в Инстаграм?

- Когда я вышла во второй декрет, неожиданно мне стало скучно. Нет, с двумя детьми и частным домом конечно вряд ли заскучаешь, но не хватало мне душевного удовольствия. Так мне в голову пришла грандиозная идея - вести свой келинский юморной блог устами русской.

- Легко ли совмещать ведение блога, работу, воспитание детишек?

- Конечно, не очень легко, потому что никто от домашних хлопот меня не освобождал и домработницы у меня нет, но знаете, я от этого всего такой кайф получаю, такой заряд энергии.

- Как придумываете темы для очередного поста?

- Это все жизнь, каждый день что-то новое. На примете столько новых тем, вот, к примеру, многие интересуются взаимоотношениями келинки и енешки, про традиции, так что тем хватает.

- Часто ли сталкиваетесь с негативными комментариями от пользователей относительно какого-либо поста? Или может, попадались так называемые «противники» межнациональных браков?

- Нечасто, у меня позитивные подписчики, но иногда конечно бывает и негатив. Считаю, что люди вправе выражать своё мнение, каким бы оно ни было. Мы можем не реагировать автоматически, рефлекторно (обижаться на оскорбление или радоваться похвале), а сами выбрать - создавать свои чувства или поддаваться мнению окружающих.

- Говорят, истинная любовь переживет все, а счастье не легко построить... Это про вашу семью?

- Я так скажу. Счастье можно построить только вместе. Как вы думаете, насколько должны вкладываться муж и жена, 50 на 50? Нет! Каждый должен вкладываться на 100%. В этом и есть секрет счастья, оно внутри каждого. И самое главное - ценить друг друга, проживать каждый день с благодарностью за все, что у тебя есть и быть в гармонии друг с другом.

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