Назарбаев: Конвенция превращает Каспий в зону мира, добрососедства и дружбы

Глава государства указал, что Каспийский регион обладает уникальной историей и многообразной культурой.

После церемонии приветствия Нурсултан Назарбаев и президенты Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Исламской Республики Иран Хасан Рухани, Российской Федерации Владимир Путин, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов приняли участие в пленарном заседании Пятого каспийского саммита, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Выступая с основным докладом, Президент Казахстана особо отметил роль предыдущих каспийских саммитов, которые придали необходимый политический импульс переговорному процессу и стимулировали достижение консенсуса по имевшимся расхождениям в позициях.

Глава государства указал, что Каспийский регион обладает уникальной историей и многообразной культурой. Здесь сосредоточены значительные человеческие ресурсы и богатейшие природные запасы. Море также имеет важное геополитическое значение в силу своего выгодного расположения.

- На сегодняшний день прикаспийские страны обладают огромным потенциалом и динамично развиваются. Совокупная численность населения наших государств составляет около 240 миллионов человек. Все это обусловило необходимость совместного решения всего комплекса вопросов, связанных с Каспием, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана отметил, что Конвенция является основным всеобъемлющим документом, регулирующим права и обязательства сторон в отношении Каспийского моря, включая его воды, дно, недра, природные ресурсы и воздушное пространство. В данном контексте Нурсултан Назарбаев подчеркнул , что особое внимание было уделено вопросам обеспечения безопасности, предупреждения и предотвращения последствий чрезвычайных ситуаций и военной деятельности прикаспийских государств.

Глава государства отдельно остановился на основополагающих принципах деятельности стран-участниц Конвенции. В их числе - превращение Каспийского моря в зону мира, добрососедства и дружбы; его использование в мирных целях; уважение суверенитета и территориальной целостности; неприсутствие на Каспийском море вооруженных сил, не принадлежащих сторонам.

Президент Казахстана подчеркнул, что Конвенция открывает широкие перспективы для укрепления мирного сотрудничества на Каспии, и озвучил ряд дополнительных мер в этом направлении.

- Близость Каспийского моря к зонам политической нестабильности требует от прикаспийских государств налаживания взаимовыгодного и действенного сотрудничества в сфере обеспечения безопасности. Предлагаю заключить пятистороннее соглашение по мерам доверия в области военной деятельности, - заявил Президент Казахстана.

В контексте дальнейшего развития инвестиционного взаимодействия и реализации проектов в энергетической и геологоразведочной сфере Нурсултан Назарбаев констатировал, что необходимо в полной мере использовать возможности Конвенции и подписываемых документов.

В условиях наращивания транспортного-транзитных мощностей Президент Казахстана предложил оптимизировать тарифную политику и улучшить условия транспортировки в странах-участницах Конвенции.

- В целях сохранения уникальной экологической системы Каспийского моря необходимо принять отдельный документ по борьбе с незаконным промыслом биологических ресурсов, - сказал Глава государства.

В завершение Нурсултан Назарбаев отметил, что подписание Конвенции и ряда двусторонних документов стало свидетельством дружественных отношений прикаспийских государств и совместного стремления тесно сотрудничать и проявлять бережное отношение к Каспийскому морю.

- Я выражаю благодарность моим коллегам - главам государств, а также специальной рабочей группе по разработке Конвенции за очень большую проделанную работу. Без каждого из вас нам бы не удалось достичь сегодняшних успехов. Уверен, что итоги Актауского саммита внесут свой достойный вклад в продвижение нашего многогранного взаимодействия на Каспийском море, - заключил Президент Казахстана.

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