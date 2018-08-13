Казахстанец пытается найти брата-близнеца, с которым его разлучили 28 лет назад

Врачи сказали, что в роддоме второй брат умер.

Казахстанец Айдос Мусабеков ведет поиски брата-близнеца, которого, по его мнению, в младенчестве могли продать из роддома в Семее, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Хочу рассказать вам свою историю, которая потрясла мою семью и, в частности, меня. 14.01.1990 году в городе Семей в роддоме номер 2 на свет появились двое мальчиков -близняшек. Родились мы очень слабые 1300-1500г. Наши родители дали нам прекрасные имена Айдос и Жандос. Но по воле судьбы нас разлучили. По непонятным причинам, врачи сообщили моим родителям о кончине моего брата близнеца. Мы не знаем было ли это ошибкой, некорректность врачей или же использование полномочий неправильно, или в нечеловечном направлении. К сожалению, мы узнали, что ребенка просто продали. И это действие было спланировано заранее. С целью оставить меня живым и здоровым мои родители делали все возможное ,чтобы я остался жив. И все свое внимание перевели на меня. Далее мою маму перевели в областную больницу этого же города. Шок, если это можно так назвать. Вы не представляете, что чувствуем мы, и что чувствует моя мама узнав правду. Я прошу вас помочь мне в поисках моего родного брата. Если увидите человека который похож на меня откликнитесь. Не будьте равнодушными.

Любую информацию по делу просят сообщать по этому номеру 87024470008.

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