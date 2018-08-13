Даниал Ахметов предложил акиму Усть-Каменогорска уволиться
Куат Тумабаев не имеет морального права занимать такую высокую должность, - Ахметов.
Фото : Total.kz13 августа 2018, 12:07
Во время расширенного заседания Даниал Ахметов сделал громкое заявление, сообщает zakon.kz со ссылкой на YK-news.kz.
Сегодня во время заседания в областном акимате глава региона Даниал Ахметов сообщил:
— Я считаю, что Куат Тумабаев не имеет морального права занимать такую высокую должность. Я предложил написать ему заявление об уходе по собственному желанию.
Напомним, наезд со смертельным исходом произошел 16 апреля нынешнего года в Риддере 16 апреля. 18-летний Евгений Смольников погиб моментально.
Ранее совет по этике рекомендовал вынести чиновнику предупреждение о неполном служебном соответствии, а заместителя акима Риддера уволить с должности за полную дискредитацию государственной службы.
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