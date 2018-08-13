Даниал Ахметов предложил акиму Усть-Каменогорска уволиться

Куат Тумабаев не имеет морального права занимать такую высокую должность, - Ахметов.

Во время расширенного заседания Даниал Ахметов сделал громкое заявление, сообщает zakon.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Сегодня во время заседания в областном акимате глава региона Даниал Ахметов сообщил:

— Я считаю, что Куат Тумабаев не имеет морального права занимать такую высокую должность. Я предложил написать ему заявление об уходе по собственному желанию.

Напомним, наезд со смертельным исходом произошел 16 апреля нынешнего года в Риддере 16 апреля. 18-летний Евгений Смольников погиб моментально.

Ранее совет по этике рекомендовал вынести чиновнику предупреждение о неполном служебном соответствии, а заместителя акима Риддера уволить с должности за полную дискредитацию государственной службы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!