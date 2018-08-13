В Астане курсант переоделся в полицейского и совершил грабеж

Подозреваемый действовал не один.

В Астане курсант Академии МВД подозревается в совершении грабежа, передает Zakon.kz.

Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель МВД РК Алмас Садубаев.

"11 августа в Астане сотрудниками криминальной полиции ДВД города задержан курсант Карагандинской Академии МВД РК, который в форменном обмундировании сотрудника полиции совместно с неизвестными похитил 2 игровых аппарата. Зарегистрировано в ЕРДР по ст.191 ч.2 УК РК (грабеж)", - сообщил Садубаев.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!