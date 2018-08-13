Сколько тезок проживает в Казахстане

По состоянию на 1 июля 2018 года в республике проживают 520 159 полных тезок.

В Комитете по статистике Министерства национальной экономики РК подсчитали людей, у которых полностью совпадают фамилия, имя и отчество, сообщает МИА "Казинформ".

В Казахстане по состоянию на 1 июля 2018 года проживают 520 159 полных тезок (одинаковая фамилия, имя, отчество), их количество составляет 1 534 915 резидентов.

Первая цифра отражает общее количество совпадений ФИО, вторая - количество таких людей.

Также в Комитете сообщили, что количество неполных тезок, то есть людей, у которых одинаковые фамилия и имя, в Казахстане более 9 млн человек. При этом в ведомстве отметили, что у некоторых из них отсутствует отчество.

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