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Сколько человек проживает в Казахстане

Люди, общество, население, дети, родители, ребенок, лето , фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 17:29 Фото: Zakon.kz
Согласно данным на 1 июня 2024 года, в Казахстане проживало 20 139 914 человек. Такой информацией с корреспондентом Zakon.kz поделились в пресс-службе Бюро национальной статистики.

Также в отчете специалистов сказано, что на начало года в Казахстане проживало 20 033 842 человека. Таким образом, за пять месяцев количество жителей страны увеличилось более чем на 100 тысяч человек.

Кроме того, исследователи рассказали, что численность городского населения составила 12 552 583 человек. В то время, как в сельской местности проживает 7 587 331.

Самыми густонаселенными регионами названы:

  • Алматы: 2 253 502 человека,
  • Туркестанская область: 2 149 210 человек,
  • Алматинская область: 1 543 588 человек.
Сколько человек проживает в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 17:29

Фото: stat.gov.kz

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Ранее Zakon.kz рассказывал о численности населения Казахстана на 1 мая. Подробнее можно прочитать по этой ссылке.

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