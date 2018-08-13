Назначен вице-министр энергетики РК

Им стал Сабит Нурлыбай.

Постановлением Правительства Республики Казахстан Нурлыбай Сабит Нурлыбаевич назначен на должность вице-министра энергетики РК, сообщает Zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Сабит Нурлыбай родился в 1967 г. в Южно-Казахстанской области. Окончил Казахский политехнический институт, Международный Казахско-Турецкий университет им. Ясави. По специальности — инженер-механик, юрист.

Трудовую деятельность начал в 1991 г. В различные годы работал в структуре государственных органов, в частности в Министерстве внешнеэкономических связей РК, Министерстве промышленности и торговли РК, Управлении делами Парламента РК и коммерческих предприятиях.

В 1998–2004 гг. работал в Министерстве энергетики, индустрии и торговли, Министерстве энергетики и минеральных ресурсов РК, Комитете по судебному администрированию при Верховном суде РК.

В 2004–2009 гг. был на посту директора Департамента жилья Астаны; работал советником министра образования и науки, директором Департамента административного обеспечения, руководителем аппарата Министерства образования и науки РК; руководителем аппарата, советником генерального директора АО «КазТрансГаз».

В 2009–2017 гг. работал заместителем, первым заместителем председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.

2017–2018 гг. — и. о. заместителя, заместитель председателя Комитета экологического регулирования и контроля Министерства энергетики РК.

С марта 2018 года и по настоящее время занимал должность советника Министра энергетики РК.

Ранее пост вице-министра энергетики занимал Гани Садибеков, освобожденный от занимаемой должности Постановлением Правительства РК от 10 августа 2018 г.

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