Google Partners будет продвигать СЭЗ "Павлодар" на международной арене

Уже в этом году планируется взаимодействие специальной экономической зоны с крупными международными инвесторами из разных сфер экономики.

Официальные представители Google Partners займутся имиджевым продвижением специальной экономической зоны "Павлодар" на международной арене, передает pavlodarnews.kz.

Как сообщили агентству в пресс-службе акима Павлодарской области, соответствующий меморандум о сотрудничестве руководство СЭЗ подписало с компанией Kvadra, которая является сертифицированным партнером Google.

Благодаря сотрудничеству с компанией Kvadra на базе Google AdWords планируется создать мощнейший механизм по целевому информированию и таргетингу иностранных инвесторов.

Представители Google Partners уже приступили к разработке индивидуальной PR-стратегии для управляющей компании СЭЗ "Павлодар".

Согласно этой стратегии, уже в этом году планируется взаимодействие специальной экономической зоны с крупными международными инвесторами из разных сфер экономики.

- Важно четко понимать мировые тенденции, определяющие актуальность используемых нами инструментов, - говорит председатель правления СЭЗ "Павлодар" Айбек Турсынгалиев. - Современные технологии и интернет уже являются основными инструментами для рекламы и презентации информации на глобальном уровне. Сейчас достаточно лишь сформировать пакет рекламной продукции, отобрать необходимую аудиторию, в один клик направить всё необходимое нужному адресату и работать с заинтересованными инвесторами на своей же территории. Весь мир так работает. Остается лишь найти тех, кто ищет нас. Этот вопрос как раз и решают Google AdWords и Google Partner. Простыми словами: кто-то где-то с идеей и финансами ищет выгодные условия по ряду тегов и набору слов, а Google AdWords поможет ему найти самое выгодное предложение мирового рынка, то есть нас и нашу специальную экономическую зону, а Google Partner выступит профессиональным оператором и поможет представить информацию в нужном свете.

Как следует из документа, подписанного сторонами, уже в следующем году ожидается создание новой интернет-площадки специально для СЭЗ.

С ее помощью действующие участники спецзоны получат возможность пользоваться эффективнейшими инструментами ведения бизнеса и прямой работы с инвесторами из других стран. Фото предоставлено СЭЗ "Павлодар"

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