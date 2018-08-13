Видео с китайскими танками прокомментировали в Минобороны

Передвижение проходит по маршруту Достык-Актогай-Аягоз-Аул-Локоть, далее по территории Российской Федерации.

В рамках подготовки к совместному антитеррористическому командно-штабному учению государств-членов ШОС «Мирная миссия-2018» подразделения Народной освободительной армии Китая совершают передвижение на полигон Чебаркуль Челябинской области Российской Федерации железнодорожным эшелоном через территорию Республики Казахстан, сообщается на сайте Министерства обороны РК.

Передвижение проходит по маршруту Достык-Актогай-Аягоз-Аул-Локоть, далее по территории Российской Федерации. Эшелоны Китайской Народной Республики на протяжении всей территории Республики Казахстан сопровождаются караулом регионального командования «Восток». Как ранее сообщалось, на учение «Мирная миссия» привлечено более 3 тыс. военнослужащих вооруженных сил государств ШОС: Индии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана и свыше 500 единиц вооружения и военной техники.

Согласно замыслу учения предусмотрена отработка совместных действий вооруженных сил стран-участниц в случае захвата террористами власти или части территории одного из государств. Воинские эшелоны от Вооруженных Сил РК с вооружением и военной техникой планируется направить к месту проведения учения 18 августа текущего года.

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