Родившей в Турции казахстанке не отдают дочь пока не будет оплачен счет

Девочка родилась весом 750 грамм. Женщина до сих пор не знает, жива ли ее дочь.

Алматинка Дарья Васильева, родившая больше месяца назад преждевременно дочь во время отдыха в Турции, не может вернуть своего ребёнка. По словам женщины, ей предъявили огромный счёт за лечение в клинике, передаёт корреспондент BNews.kz.

30-летняя Даша Васильева и её супруг вот уже больше двух недель живут в неведении. По их словам, в последний раз они знали, что их дочь жива, 25 июля.

"28 июня мы с супругом и свёкром вылетели в Турцию. На тот момент я была в положении, на 24 недели беременности. По всем показателям было все отлично, соответственно, врач дал разрешение на перелёт. Перелёт я перенесла хорошо, без последствий. С 29 на 30 июня мне стало плохо, у меня скрутило живот. Я попросила мужа вызвать скорую, но скорая не приехала за нами к пяти утра приехала обычная машина с водителем", - рассказала Дарья Васильева.

Но до больницы женщина не доехала. Когда они остановились на заправке, Дарья родила ребенка. Там и вызвали скорую помощь.

"Привезли в больницу, оказали первую необходимую помощь – меня отделили от ребёнка. Ребёнка откачали, ребёнок живой. Его поместили в инкубатор и перенаправили в Анталью, потому что в этой больнице ничем помочь не могли дальше. Мы приехали, я на скорой, ребёнок - следом. Мы приехали в Анталию, меня отдельно в акушерское отделение, ребёнка в детское отделение поместили", - сказала алматинка.

По словам женщины, преждевременным родам способствовала неизвестная инфекция. До сих пор врачи не знают, как и когда она её подхватила.

"За один день плацента постарела на 40 дней и мне поставили в больнице так, что я на 9 месяце беременности и 40 дней я переходила. Какая в Турции инфекция могла попасть, не знаю. Я разговаривала здесь с врачами, гинекологами, они мне сказали, что может как и воздушно-капельным путём, может через воду, еду – здесь предположений море", - отмечает Дарья.

В больнице Дарье пообещали – увидит ребенка, когда ей станет лучше, но дочь ей так и не показали. А уже после, семье предъявили огромный счет за услуги клиники - 3,5 тысячи долларов за сутки.

"Я отошла от капельниц и попросила показать ребёнка. Ребёнка нам не показали, его перенаправили из-за того, что у нас нет денег в более дешевую больницу. Мужу угрожали: "Если вы не заплатили, мы заберём паспорта и выпустим в Казахстан только одного человека, который может собрать нужную сумму". Мы договорились на 1,5 тысячи долларов – это все, что у нас было", - говорит Дарья Васильева.

В Казахстан Дарья и её супруг вернулись, так как подходил срок к вылету и у них не было денег на существование.

После возвращения в Алматы семья обратилась в консульство за помощью. 17 июля женщине позвонил мужчина, представитель Казахстана в Анталье, и посоветовал отказаться от ребёнка, если те не обладают деньгами. К слову, на 25 июля задолженность составила уже 15 тысяч долларов. Сейчас супруги даже не знают, жива ли их дочь.

"Мы знаем, в какой больнице, но мы не знаем состояние: жива, не жива, что вообще происходит. Нам просто говорят: "отказывайтесь от ребёнка". Если у вас нет денег, пишите отказную. Мы здесь ходили к юристам, просили помощи, потому что мы не сильны в законах. Нам все юристы говорили идти в МИД, мы собирались, но прежде чем туда пойти, чтобы нас не посылали, как везде, просто решили поднять это на всеобщее обозрение, чтобы как-то это все сдвинулось с мертвой точки", - говорит Дарья.

Сейчас Даша Васильева хочет узнать, жива ли ее дочь. В последний раз информацию они получали 25 июля. Супругам сообщили, что девочка получает медикаментозное лечение.

"Если она жива, мы хотим попросить помощи, чтобы нам помогли вернуть её сюда, чтобы она стала полноценным гражданином Казахстана и была с нами (…) Мы даже думали продать квартиру, машину, взять кредиты, у нас всё равно финансово мы не потянем. Даже если продадим квартиру, машину, мы оплатим только 15-20 тысяч долларов, которые нам выставила больница", - говорит Дарья.

В свою очередь, в пресс-службе Министерства иностранных дел РК прокомментировали данный случай.

"Данная гражданка после родов покинула Турцию и оставила своего ребёнка в местной клинике. В связи с тем что ребёнок родился раньше срока, он нуждается в специальном дорогостоящем уходе. По словам турецких врачей, родители ребёнка написали письменное заявление, что отказываются от лечения ребёнка и не оставив никаких контактов ушли из клиники. Далее, родители ребёнка, по прибытию в Казахстан, обратились в консульство Турции в Алматы с просьбой выдать им справку о смерти ребёнка. Однако клиника проинформировала казахстанских консулов в Турции и те нашли мать", - сообщили в министерстве.

По данным МИД, в настоящее время ребёнок находится в той же клинике, с ним все хорошо, только он нуждается в специальном уходе. Его можно забрать в Казахстан, но родителям необходимо оплатить услуги клиники.

"Мы готовы оказать содействие родителям этого ребёнка в оформлении всех необходимых документов и обеспечить сопровождение нашего консула при всех встречах с руководством клиники", - проинформировали в ведомстве.

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