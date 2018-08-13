Легенда мирового бокса высказал свое мнение о казахстанских бойцах

Рой Джонс пожелал увидеться с нашими боксёрами.

Легендарный Рой Джонс, серебряный призёр Олимпиады 1988 года и многократный чемпион мира в профессиональном спорте сегодня в Астане встретился со спортсменами национальной сборной команды Казахстана по боксу, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КФБ.

На базу сборной Рой Джонс прибыл довольно неожиданно – его путь лежал в один из регионов, куда его пригласили стать гостем спортивного мероприятия – но узнав, что в Астане сейчас проходят последние перед Азиадой дни подготовки сборной команды страны, пожелал увидеться с нашими боксёрами.

Знаменитый спортсмен посмотрел, в каких условиях тренируется и отдыхает команда – на все большие международные соревнования сборная отправляется именно со столичной базы. Джонс пообщался с главным тренером сборной Мырзагали Айтжановым и спортсменами и пожелал им достойно выступить на Азиатских играх.

«Я знаю, что программа соревнований изменена, исключены несколько весовых категорий, в которых вы могли рассчитывать на медали, но верю, что тем не менее вы получите несколько золотых наград, - сказал Рой Джонс. – Я знаю историю казахстанского бокса и считаю, что он занимает одну из ведущих позиций в мире. Казахстанцы много раз доказывали своё превосходство и в любительском боксе, и в профессиональном, так что вы на сегодня – очень сильная команда и я верю в вашу победу.»

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