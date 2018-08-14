47-летняя Лера Кудрявцева стала бабушкой и мамой

Лера Кудрявцева родила дочь хоккеисту Игорю Макарову.

Телеведущая Лера Кудрявцева родила дочку от бывшего хоккеиста «Салавата Юлаева» Игоря Макарова. О радостном событии в семье рассказала сама ведущая в своем Instagram. Спортсмен впервые стал папой, в то время как у Кудрявцевой есть сын от первого брака — Жан Ленюк, у которого уже есть ребенок, сообщает Газета.ru.

47-летняя ведущая в своем инстаграме опубликовала трогательную фотографию ножки своей новорожденной дочки.

По информации СМИ, ребенок появился на свет в одной из клиник Подмосковья. Сообщается, что мама с малышом чувствуют себя хорошо. О том, как родители назвали девочку, Кудрявцева не сказала.

Макаров впервые стал папой, в то время как у Леры есть сын от первого брака — Жан Ленюк.

Примечательно, что ранее Кудрявцева стала бабушкой. Внука назвали Львом в честь отца телеведущей — Льва Николаевича.

Лера и Игорь поженились 8 июня 2013 года. Несмотря на 16-летнюю разницу в возрасте, пара счастлива в браке.

Слухи о том, что в семье ожидается пополнение, начались несколько месяцев назад. Информацию о беременности подтвердил известный телеведущий Андрей Малахов.

«Сегодня тайное стало явным. Лера собирается снова стать матерью. А то, что супруг, хоккеист Игорь Макаров, всего на три года старше ее 26-летнего сына от первого брака, дива считает только плюсом. Вот и в последние «вольные» дни перед приближающимся отцовством она решила побаловать мужа, устроив ему поездку, но не на чемпионат мира в Копенгаген, а в вечный город Рим. Там счастливую пару ждет солнце, вино и наверняка прекрасные, романтичные ночи», — написал Малахов в авторской колонке своего журнала StarHit.

На время Кудрявцева пропала из поля зрения поклонников. Это спровоцировало появление информации о том, что ведущая уже родила.

В начале августа Лера обратилась к пользователям фейсбука с вопросом о вакцинации новорожденных.

«Вопрос мамочкам. Делали ли вы прививки своим новорожденным? Если да, то какие? Начиталась ужасов просто», — написала Кудрявцева.

Для Леры это третий брак. Первым мужем Кудрявцевой был барабанщик группы «Ласковый май» Сергей Ленюк. Они поженились в 1990 году, однако спустя два года пара приняла решение развестись.

Второй брак также не продержался долго. С российским бизнесменом Матвеем Морозовым Кудрявцева расписалась в 2004 году, а уже в 2007-м они расстались.

Летом 2017 года ходили слухи, что отношения Кудрявцевой и Макарова также дали трещину. Причиной появления подобных разговоров стал тот факт, что ведущая публиковала в соцсети фотографии без своего мужа. Информацию о расставании опровергла сама Лера.

«Игорь был на сборах и сейчас в Нижнем Новгороде на играх. Играет он в Уфе, поэтому и странные слухи. Переслала сообщение мужу, он не понимает, что происходит. В моем инстаграме нет наших совместных фотографий, вот народ и подумал. Все ждут развода», — цитирует Леру StarHit.

У Макарова сейчас непростой период в карьере. После завершения сезона-2017/18 в Континентальной хоккейной лиге уфимский «Салават Юлаев» расторг контракт с игроком по обоюдному согласию сторон. В июле появилась информация, что форвард может пополнить состав московского «Динамо», однако переход в столичный клуб так и не состоялся.

В прошедшем сезоне Макаров сыграл 50 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 12 (6+6) очков. В 12 встречах плей-офф отметился 3 (1+2) баллами.

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