Сотни юных чемпионов лишились грантов на обучение в Алматы

Недовольные абитуриенты, родители, тренеры школьников собрались у ворот Академии спорта.

Сотни юных чемпионов остались без грантов. Недовольные абитуриенты, родители, тренеры школьников собрались у ворот Академии спорта, чтобы узнать - почему титулованным атлетам не положено бесплатное обучение, передает Zakon.kz со ссылкой на ТК "Алматы".

Тайланд 2018. Адиль Ибрагимов завоёвывает бронзу на чемпионате Азии по современному пятиборью. Он один из лучших в мире: по плаванию, кроссу, фехтованию, стрельбе из пистолета и конным состязаниям.

«11 класс я закончил поступаю в академию. Хотел поступить на грант. Но получается из-за того, что сократили гранты, говорят, что никак. И теперь возникает вопрос. К чему тогда мои все достижения для чего они были», - говорит абитуриент Адиль Ибрагимов.

Из 140 баллов на ЕНТ, Адиль получил 112. А рядом с ним, двукратный призер Азиатских игр, мастер спорта по пятиборью Эдуард Гербер. Получив 105 баллов на ЕНТ, он тоже остался за бортом бесплатной учёбы.

«Как сказали, в этом году сократили гранты было 700 с чем-то, сейчас сказали триста. На русское отделение выдали мало грантов», - сказал абитуриент Эдуард Гербер.

Получить бесплатное образование не смогли выпускники республиканского колледжа спорта и ещё сотни ребят из других регионов. В этом году на всю страну выделили всего лишь 450 грантов. Но абитуриенты, родители и тренеры недоумевают ещё по одной причине.

«Перворазрядники поступили, а чемпион Азии неоднакратные призёры Азии почему-то прошли по-боку. Почему вот такая уравниловка?», - недоумевает тренер по современному пятиборью среди юниоров Сергей Солдатов.

В Академии объясняют: в этом году изменился закон. Теперь гранты получают абитуриенты с наивысшим баллом. Не смотрят на «Алтын белгі» и на любые другие регалии, в том числе спортивные.

«По-моему мнению, правильно если будут поступать именно спортсмены, потому что учебная программа подготовлена под них. Но, что мы можем поделать? Будем учить тех, кто поступил, тех у кого выше баллы», - говорит проректор Академии спорта и туризма Мухтар Ескалиев.

Теперь юным чемпионам страны придется обучаться на платном отделении. Или надеяться на скидки. 4 года обучения в Академии стоят 2 миллиона тенге.