Нацбанк: Ажиотажного спроса на валюту не наблюдается

Ситуация на валютном рынке, по мнению Нацбанка, остается стабильной.

На заседании Правительства РК заместитель председателя национального банка РК Олег Смоляков сообщил, что уровень долларизации депозитов населения достиг в июне 44,5%, передает корреспондент Zakon.kz.

"Депозиты на конец июня составили 17,8 трлн тенге. При этом мы наблюдаем продолжающийся рост депозитов в национальной валюте, которые выросли за первое полугодие на 8,2%. В результате уровень долларизации депозитов достиг в июне 44,5%. Необходимо отметить, что мы видим, что в результате этих колебаний, которые наблюдались в последнюю неделю, существенно изменений в структуре долларизации не наблюдается", - сказал он.

По его словам, несмотря на ослабление тенге к доллару, роль обменного курса как определяющий фактор, "она не такая существенная, то есть не является действенным фактором при выборе валюты сбережений".

"В мае-июне продолжается рост депозитов в тенге", - отметил О. Смоляков.

"На рынке наличной валюты мы также продолжаем ежедневный мониторинг. В принципе ситуация стабильна, валюты достаточно, и никакого ажиотажного спроса со стороны населения на иностранную валюту не наблюдается", - добавил замглавы Нацбанка.

Ксения Давыдова, Астана

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!