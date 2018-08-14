Нацбанк: Ажиотажного спроса на валюту не наблюдается
Ситуация на валютном рынке, по мнению Нацбанка, остается стабильной.
Фото : abctv.kz14 августа 2018, 10:49
На заседании Правительства РК заместитель председателя национального банка РК Олег Смоляков сообщил, что уровень долларизации депозитов населения достиг в июне 44,5%, передает корреспондент Zakon.kz.
"Депозиты на конец июня составили 17,8 трлн тенге. При этом мы наблюдаем продолжающийся рост депозитов в национальной валюте, которые выросли за первое полугодие на 8,2%. В результате уровень долларизации депозитов достиг в июне 44,5%. Необходимо отметить, что мы видим, что в результате этих колебаний, которые наблюдались в последнюю неделю, существенно изменений в структуре долларизации не наблюдается", - сказал он.
По его словам, несмотря на ослабление тенге к доллару, роль обменного курса как определяющий фактор, "она не такая существенная, то есть не является действенным фактором при выборе валюты сбережений".
"В мае-июне продолжается рост депозитов в тенге", - отметил О. Смоляков.
"На рынке наличной валюты мы также продолжаем ежедневный мониторинг. В принципе ситуация стабильна, валюты достаточно, и никакого ажиотажного спроса со стороны населения на иностранную валюту не наблюдается", - добавил замглавы Нацбанка.
Ксения Давыдова, Астана
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