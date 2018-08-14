Казахстанское масло завоевывает мировые рынки

Сафлоровое масло - кладезь полезных незаменимых витаминов и микроэлементов.

Казахстан входит в пятерку стран по производству сафлора. До недавнего времени производимое в стране сафлоровое масло не пользовалось популярностью, уступая своему подсолнечному собрату низким качеством и неприятным вкусом.

Сегодня все изменилось, казахстанское масло из сафлора соответствует мировым стандартам качества и производится на экспорт. ТОО "Kaz-Ir AGRO" стала первой в истории Казахстана компанией-поставщиком пищевой продукции в Японию. Помимо страны восходящего солнца продукцию экспортируют в Россию, Китай, Узбекистан, Чехию, в ближайшее время поставки будут налажены в Нидерланды и Австралию.

Контракт на экспорт сафлорового масла в Японию был заключен в июне, благодаря поддержке АО "ЭСК "KazakhExport" объём первой отгрузки составил 37,3 тонн. "KazakhExport" предоставил страховую защиту займа на сумму 200 000 000 тенге, благодаря которой "Kaz-Ir AGRO" привлекло кредитную линию на закуп сырья в Аграрной Кредитной Корпорации.

Как известно, Япония является страной качества, известной на весь мир строгим соблюдением технологии и контролем качества производства. На протяжении 6 месяцев ТОО "Kaz-Ir Agro" проходил тщательную проверку лабораторных анализов на подтверждение качества и соответствия государственных и международных стандартов.

ТОО "Kaz-Ir AGRO" было основано в 2006 году. На месте полуразрушенных складских помещений сегодня функционирует завод мирового уровня. Если у основ компании трудились три человека, то сегодня в штате работают более 60 квалифицированных специалистов. За счет экспорта в страны дальнего зарубежья объём производства в этом году увеличится в два раза, а в следующем новый показатель планируют увеличить еще в несколько раз.

В развитии экспортного направления надежным партнером, как в плане проверки иностранных компаний, так и в вопросах страхования риска стал "KazakhExport", рекомендуя "Kaz-Ir AGRO" как порядочного партнера на внешних рынках. Это сотрудничество вносит свой вклад в формирование бренда страны, как сильного экспортера и производителя.

Казахстанское предприятие владеет собственным маслоцехом, хлебоприёмным пунктом и сельскохозяйственной техникой и более 5000 га посевных земель, предназначенных для выращивания сельскохозяйственных культур.

"SAFLORIA" это нерафинированное масло высшего качества, производимое способом холодного отжима. Казахстанское масло обладает уникальными характеристиками, превосходными вкусовыми качествами и высочайшей биологической ценностью.

Масло сафлоры нашло применение в кулинарии, косметологии и медицине. В состав масла входит линолевая кислота и гамма-токотриенол. Оно имеет свойства: противовоспалительное, регулирующее концентрацию холестерина, укрепляющее иммунитет, обеспечивающее нормальное протекание процессов обновления тканей, замедляющее старение, противоопухолевое.

Добиться высокого качества продукта удалось благодаря использованию новейшего высокотехнологичного немецкого оборудования. Для получения масла семена сафлора проходят три степени очистки, и лишь потом попадают на сепаратор, где методом холодного отжима добывают масло. Готовый продукт разливаю по тарам либо бочкам, жмых используют в качестве корма для скота. Данный метод позволяет сохранить гораздо больше витаминов и полезных веществ. В результате получается натуральное нерафинированное сафлоровое масло, обладающее приятным вкусом, ароматом и качеством.

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