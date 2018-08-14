В Жезказгане осужден вор, укравший за один раз несколько миллионов тенге

Подозреваемый был задержан благодаря оперативности транспортных полицейских.

В Жезказгане оперативно задержан и уже осужден 25-летний житель Карагандинской области, совершивший кражу денежных средств в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД на транспорте.

Как сообщили в ведомстве, в Линейный отдел внутренних дел на станции Караганда-Сортировочная поступило сообщение о том, что из сейфа бухгалтерии Локомотивного депо станции Жезказган неизвестные похитили денежные средства. Сумма ущерба составила 6 926 348 тенге.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, транспортными полицейскими в был установлен и задержан 25-летний житель г. Жезказган, который дал признательные показания.

Приговором Жезказганского городского суда Карагандинской области мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.188 ч.4. п.3 УК РК, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет.

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