Сагинтаев раскритиковал регионы за низкие показатели по строительству и производству

Регионы должны принять необходимые меры для достижения запланированных показателей.

Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев поручил министерствам и акиматам усилить системные меры для решения задач главы государства по росту экономики "не менее 4% ежемесячно по всем регионам", передает корреспондент Zakon.kz.

"Как показывают статистические данные, по итогам семи месяцев 2018 года рост экономики составил 4%. Это в заданном режиме. Нам нужно продолжать в таком же духе. Но, тем не менее, как мы видим из отчетов, для достижения этих показателей нужно чтобы министерства и регионы работали совместно", - сказал он.

В то же время премьер-министр РК поручил профильным ведомствам и акиматам обратить внимание на имеющиеся недостижения заданных показателей в некоторых отраслях экономики в ряде регионов.

"Как доложили руководители областей особенно все, что связано со строительством и производством - одни и те же разговоры каждый месяц. Изменений нет. То есть, если мы будем зависеть от одного производства и от одного предприятия, то мы, ежемесячно анализируя, должны сами прогнозировать. Такого анализа нет. Низкие показатели - те же цифры из месяца в месяц. Других отраслей это не касается, по этой причине МИР РК и Минэнерго должны обратить на это внимание. Особенно регионы должны принять необходимые меры для достижения этих показателей", - отметил Б. Сагинтаев.

Он напомнил, что глава государства поставил перед правительством задачу по росту экономики "не менее 4% ежемесячно по всем регионам".

"Центральным исполнительным органам необходимо усилить системные меры для решения задач главы государства", - подчеркнул премьер-министр.

Также он акцентировал внимание на освоении бюджетных средств областями.

"В докладе министра финансов Бахыта Султанова было сказано, что есть средства, которые не осваиваются. Они все тормозят наш рост и наш подъем экономики. Если в сентябре будем опять пересматривать бюджет, то по итогам девяти месяцев неосвоенные средства опять будут перераспределены или будут подлежать заново анализу", - заключил Б. Сагинтаев.

Как на заседании сообщил министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов, в региональном разрезе почти везде отмечается позитивный темп роста в отраслях экономики.

"По промышленности в отрицательной зоне продолжают находиться три региона - Западно Казахстанская (-2,0%), Туркестанская (-3,6%) и Кызылординская (-5,3%). Рост ниже республиканского значения (5,2%) отмечается в девяти регионах с ростом от 0,3% до 4,8%. По сельскому хозяйству сохраняется положительная тенденция во всех регионах. Однако шесть регионов показали темпы ниже республиканского уровня (3,5%). По строительству количество отстающих регионов увеличилось с 2 до 4. При этом в Атырауской области ситуация улучшилась по сравнению с предыдущим месяцем, отрицательное значение сократилось с -12,4% до -7,5%", - проинформировал он.

Также глава ведомства дополнил, что по инвестициям во всех регионах, кроме Павлодарской области, отмечается увеличение инвестиционных потоков.

Ксения Давыдова, Астана.

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