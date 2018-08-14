Абаев: В РК открылось представительство 215 иностранных каналов

88 телеканалов, ретрансляция которых была прекращена в РК, могут вернуться, если откроют свои представительства в РК.

Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев прокомментировал отзыв свидетельств о постановке на учет и прекращение ретрансляции на территории Казахстана 88 телеканалов, передает корреспондент Zakon.kz.

"Когда мы объявили о том, что мы закрываем 88 телеканалов, акцент ведь был сделан на другое. Меня, честно говоря, смутило то, что акцент переместился. Мы акцент сделали на том, что в РК открылось представительство 215 иностранных каналов. Такого за 25 лет независимости РК не было. Сейчас мы в правое поле все иностранные телеканалы вывели, то есть все иностранные телеканала имеют в РК представительства, в которых и работают", - сказал он.

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По его словам, ранее большинство представительств сидели в других странах, поэтому с ними было сложно работать.

"Раньше было, что большинство представительств сидели в другой стране, нам было очень сложно с ними работать. Сейчас и я, честно говоря, был удивлен, что все сделали акцент на закрытие каналов, а надо сделать акцент на то, что наконец-то в РК открыли представительства других телеканалов. Мы вывели наконец-то в правовое поле - в законодательном поле РК, все телеканалы, все информационные каналы, которые будут работать в РК", - пояснил министр.

Как отметил Д. Абаев, закрытие телеканалов не означает, что они теперь никогда не будут в РК работать.

"Это означает, что, если они захотят открыть свое представительство, то они должны будут все процедуры, которые установлены законодательством РК выполнить. И потом могут возвращаться в РК", - заключил глава МИК РК.

Напомним, ранее в РК прекратили ретрансляцию 88 иностранных телеканалов.



Ксения Давыдова, Астана.

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