Полицейские провели рейд по точкам продаж мобильных телефонов в Алматы

С начала года зарегистрировано свыше 4000 краж сотовых телефонов, 70% из них раскрыто - ДВД Алматы.

Около 70 сотрудников алматинской полиции в составе 20 мобильных групп провели рейд в точке продаж мобильных телефонов на Атакенте, сообщает Zakon.kz.

По информации ДВД, с начала текущего года зарегистрировано свыше 4000 краж мобильных телефонов. По сравнению с прошлым годом тенденция к снижению этого вида преступления не наблюдается. По информации полицейских, эта проблема все так же остается актуальной.

"Сейчас во время локальных рейдов у нас задействовано около 70 сотрудников полиции. Работает свыше 20 мобильных групп, каждая оснащена переносными ноутбуками со специальной базой данных похищенных вещей. У каждого реализатора будет проверен имеющийся товар. К примеру, если этот товар не имеет каких-то исходных документов, либо он был в употреблении, то по IMEI кодам с помощью этой базы мы проверим на принадлежность и криминал. И если этот продавец не сможет объяснить откуда у него этот телефон, то этот товар будет изыматься. В последующем будут проводиться работы по установлению истинных владельцев", - сообщила руководитель пресс-службы ДВД города Салтанат Азирбек.

По оперативным сведениям полицейских, большая часть краденных телефонов сдается именно в этот торговый дом, в связи с чем и назрела необходимость провести такого рода рейдовое мероприятие.

Кража (ст. 188) карается уголовным законодательством, напомнили в ДВД. Преступнику грозит до трех лет лишения свободы срока. При неоднократном совершении преступления, срок может увеличиться до пяти лет.

"Многие граждане сами создают условия, чтобы их обворовали - носят телефоны в задних карманах джинс, толкаясь в забитом автобусе, и даже не принимают меры чтобы сохранить свое имущество", - сообщила Азирбек.

Отмечается, что большинство краж мобильных телефонов происходит в общественном транспорте.

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