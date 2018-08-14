Курс биткоин снова снижается, возможно падение до $3,5 тысяч

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин снижался в цене на 6,93%, достигая $5,966 тысячи.

Курс биткоина во вторник заметно слабеет после того, как в начале этой недели он ненадолго закрепился выше отметки в $6,4 тысячи, пишет trust.ua.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену по более, чем 20 биржам, по состоянию на 10.18 биткоин терял 6,35%, опускаясь до $6,013 тысячи.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин снижался в цене на 6,93%, достигая $5,966 тысячи.

Другие криптовалюты обваливаются еще сильнее: Ethereum дешевел на 17,08%, до $264,74, Ripple – на 13,37%, до $0,2637, Bitcoin Cash – на 14,65%, до $493,99.

По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент $191,94 млрд. На долю биткоина приходится примерно 53,9% всего рынка криптовалют.

Напомним, биткоин 31 июля опустился ниже отметки в $8 тысяч, начав нисходящий тренд. При этом падение стоимости криптовалюты усилилось после новостей о том, что власти США отложили решение по запуску криптовалютного биржевого инвестиционного фонда (ETF).

При этом за последнюю неделю криптовалюта потеряла почти $1 тысячу, или около 14% стоимости. Минимального показателя с середины июля он достиг в среду, 8 августа, около отметки $6,3 тысячи. Однако в пятницу утром криптовалюта перестала снижаться в цене, остановившись в районе отметки $6,4 тысячи.

"Никаких значимых новостей за ослаблением первой цифровой монеты не стояло. Падение вызвано циклическими факторами и закрытием крупными спекулянтами открытых позиций на биржах СМЕ и CBOE", – отмечает аналитик "Альпари" Владислав Антонов.

По его прогнозам, ближайшая целевая зона находится на уровне $5,45 тысячи.

"Если она не устоит, то для многих покупателей наступит черная полоса. Защитные стопы, размещенные под ним, вызовут новую волну продаж биткоина, на которой падение цены ускорится до $3,575 тысячи. Это произойдет очень быстро… никто не успеет опомниться", – прогнозирует аналитик.

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