На территории Казахстана соберутся лучшие снайперы мира

В качестве наблюдателей в соревнованиях примут участие представители Соединенных Штатов Америки, Объединенных Арабских Эмиратов, Южной Кореи и Турции.

С 20 по 25 августа 2018 года на базе учебного центра "Спасск" Карагандинской области пройдут VIII международные соревнования снайперских пар "Алтын Үкі — 2018", сообщает пресс-служба министерства обороны РК.

За кубок "золотой совы" сразятся лучшие стрелки из 11 стран мира — Афганистана, Белоруссии, Бельгии, Великобритании, Индии, Италии, Китая, Кыргызстана, Казахстана, Пакистана, России. В качестве наблюдателей в соревнованиях примут участие представители Соединенных Штатов Америки, Объединенных Арабских Эмиратов, Южной Кореи и Турции.

На протяжении пяти дней мастера одного выстрела померятся силами в стрельбе по различным мишеням с различных дистанций, скорости, навыках маскировки и ориентировании на пересеченной местности в дневное и ночное время суток.

Отмечается, что предстоящие соревнования являются самыми масштабными в истории проведения состязания "Алтын үкі - 2018". Некоторые страны будут принимать участие вперые.

Напомним, что Международные соревнования "Алтын үкі" проводятся с 2008 года и всегда отличались своей спецификой. При планировании и организации соревнований учитывался опыт участия казахстанских стрелков, которые неоднократно принимали участие в соревнованиях снайперов в США, Иордании, Белоруссии, России и других странах мира.

Розыгрыш кубка "Алтын Үкі", проводимый также под эгидой Азиатского форума снайперского искусства, ставит перед собой задачи установления крепких профессиональных связей и обмен опытом между участниками соревнований.

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