Сына известного врача убили в Алматы

Парень окончил школу в этом году и поступил в университет.

Коллектив Казахского Национального Медицинского Университета выразил глубокие соболезнования заместителю главного врача по лечебной работе Университетской клиники Аксай Ахашевой Шахеризаде Сепболсыновне. Об этом говорится в сообщении КазНМУ, передает Zakon.kz.

"Коллектив Казахского Национального медицинского университета им. С.Д.Асфендиярова выражает глубокие соболезнования заместителю главного врача по лечебной работе Университетской клиники Аксай Ахашевой Шахеризаде Сепболсыновне в связи с тяжелейшей невосполнимой утратой — трагической гибелью сына Жанура, убитого 14 августа 2018 года в городе Алматы. Этим летом Жанур окончил школу и поступил в университет", - говорится в сообщении университета.

В свою очередь в ДВД города сообщили, что подозреваемый в убийстве уже задержан и водворен в ИВС.

"В настоящее время в отделе полиции при УВД Ауэзовского района проводится досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ст. 99 ч.1 УК РК. По подозрению в совершении данного преступления задержан и водворен в изолятор временного содержания ДВД гр. А., 2002 года рождения, который дал признательные показания", - сообщила руководитель пресс-службы ДВД города Салтанат Азирбек.

Кроме того следственно-оперативная группа проводит комплекс оперативных мероприятий и процессуальных действий по установлению других лиц, причастных к данному преступлению. Расследование продолжается.

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