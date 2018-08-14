Автомобильный мост рухнул в итальянской Генуе и убил десятки человек
Пока точных сообщений о жертвах или пострадавших нет, однако по данным скорой помощи десятки человек погибли.
В Италии обрушился автомобильный мост, по которому проходила часть автострады А10. Об этом сообщает во вторник, 14 августа, Reuters. Видео опубликовала в Twitter местная полиция.
Как видно на кадрах с места происшествия вблизи портового города Генуя, рухнул пролет длиной около 100 метров. На мосту могли находиться автомобили. Пока точных сообщений о жертвах или пострадавших нет, однако по данным скорой помощи десятки человек погибли.
#Genova #terribile pic.twitter.com/9rC7qqWsTQ— raffaella boero (@RaffaellaBoero) 14 августа 2018 г.
Агентство ANSA пишет, что под обломками находятся по меньшей мере десять легковых и грузовых автомобилей. Отмечается, что причиной обрушения мог стать структурный недочет.
Reuters отмечает, конструкция была возведена еще в 1960-х годах. Реконструкция моста проводила два года назад, в 2016-м.
???? #A10 Motorway bridge collapsed in #Genoa. @russian_market @LJucca @reuters_italia pic.twitter.com/bFlC0KNh3b— Rules & Markets (@rulesandmarkets) 14 августа 2018 г.
6 августа мощный взрыв прогремел на мосту вблизи аэропорта итальянского города Болонья. В результате десятки человек пострадали, несколько погибли. Причиной стала авария: автовоз столкнулся с бензовозом, перевозившим горючее.
A nightmare on the highway in #Genova pic.twitter.com/oQodGsUr9n— Roelant Siekman???? (@RoelantSiekman) 14 августа 2018 г.
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