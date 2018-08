Автомобильный мост рухнул в итальянской Генуе и убил десятки человек

В Италии обрушился автомобильный мост, по которому проходила часть автострады А10. Об этом сообщает во вторник, 14 августа, Reuters. Видео опубликовала в Twitter местная полиция.

Как видно на кадрах с места происшествия вблизи портового города Генуя, рухнул пролет длиной около 100 метров. На мосту могли находиться автомобили. Пока точных сообщений о жертвах или пострадавших нет, однако по данным скорой помощи десятки человек погибли.

Агентство ANSA пишет, что под обломками находятся по меньшей мере десять легковых и грузовых автомобилей. Отмечается, что причиной обрушения мог стать структурный недочет.

Reuters отмечает, конструкция была возведена еще в 1960-х годах. Реконструкция моста проводила два года назад, в 2016-м.

6 августа мощный взрыв прогремел на мосту вблизи аэропорта итальянского города Болонья. В результате десятки человек пострадали, несколько погибли. Причиной стала авария: автовоз столкнулся с бензовозом, перевозившим горючее.

A nightmare on the highway in #Genova pic.twitter.com/oQodGsUr9n