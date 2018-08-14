Задержан подозреваемый в убийстве сына известного врача в Алматы

Подростка взяли под стражу, он признался в содеянном.

Полиция задержала 16-летнего парня по подозрению в совершении убийства сына заместителя главного врача клиники "Аксай" Шахеризады Ахашевой, пишет Sputnik.

Об убийстве молодого человека, совершенном в Ауэзовском районе Алматы 14 августа, стало известно из текста соболезнования, размещенного на сайте Казахского Национального медицинского университета имени Асфендиярова.

Эту информацию впоследствии подтвердили в городском департаменте внутренних дел, сообщив, что подозреваемый задержан.

"По подозрению в совершении преступления задержан и водворен в ИВС 16-летний гражданин, который дал признательные показания", — прокомментировали в городском полицейском ведомстве.

Подробности преступления пока не раскрываются в интересах следствия. Оперативники и следователи продолжают работу с подозреваемым, чтобы установить не только детали произошедшего, но и, возможно других лиц, которые также были причастны к совершению преступления.

Досудебное расследование ведется по статье 99 Уголовного кодекса Казахстана "Убийство".

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!