Писатель умер у себя дома в Новой Москве.

В Москве на 81-м году жизни скончался Эдуард Успенский, советский и российский писатель, сценарист, автор детских книг, среди которых "Каникулы в Простоквашино", "Крокодил Гена", сообщает Mash.

Писатель умер у себя дома в Новой Москве. В последние годы у него было тяжёлое заболевание, а в начале августа он вернулся после лечения из Германии.

9 августа сообщалось, что писателю стало плохо в своем доме. Он потерял сознание, а его супруга вызвала медиков.

Успенский подарил детям таких персонажей, как Крокодил Гена и Чебурашка, кот Матроскин, Дядя Фёдор, почтальон Печкин, пёс Шарик, братья Колобки, гарантийные человечки. Также он был одним из создателей передач "Спокойной ночи, малыши!" и "АБВГДейка".

Советский и российский писатель родился в подмосковном Егорьевске 22 декабря 1937 года. В 1961 году окончил Московский авиационный институт. Первые стихи для детей начал печатать в "Литературной газете".

Произведения писателя переведены на более чем 25 языков.

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