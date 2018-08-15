В Казахстане началось повторное ЕНТ

Повторная сдача ЕНТ обойдется поступающим в 2 242 тенге, результаты будут готовы в день сдачи.

В Казахстане с 15 августа начинаются повторные единое национальное (ЕНТ) и комплексное тестирования (КТ), передает Sputnik.

Желающие повторно сдать тесты подавали заявления с 25 июля по 3 августа. Их количество составило 40 718. Более половины выпускников — 66 процентов — будут сдавать ЕНТ и КТ на казахском языке, более 33 процентов — на русском и 11 человек выразили желание сдать тесты на английском.

Причины сдачи повторного тестирования:

не набран пороговый балл

аннулированы результаты

не участвовали в ЕНТ / КТ

Повторное тестирование сдается на платной основе — 2 242 тенге (около $6), оплату необходимо произвести через отделения Казпочты или Народного банка.

На вопросы по пяти предметам будут отвечать 18 500 человек, выбравших для себя очное полное обучение; по двум предметам (для очного сокращенного обучения) – 22 218 человек.

Единое национальное и комплексное тестирования будут проходить в течение пяти дней — с 15 по 19 августа — в 40 базовых вузах.

Апелляция по повторному ЕНТ / КТ

Заявления на апелляцию принимаются до 13:00 следующего дня после объявления результатов тестирования и рассматриваются в течение одного календарного дня. В случае если поступающий не придет на заседание апелляционной комиссии, его заявление на апелляцию не будет рассматриваться.

Результаты повторного ЕНТ / КТ

Результаты повторного тестирования будут готовы в день сдачи и опубликованы на сайте Национального центра тестирования.

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