Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Водитель сбил насмерть девочку в Рудном и скрылся с места ДТП

39-летний водитель Kia Rio совершил наезд на 9-летнюю школьницу.

Фото : today.kz15 августа 2018, 10:28

Появилась ориентировка на водителя, насмерть сбившего девочку в Рудном, передает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание "Алау".

Согласно ориентировке, водитель проживает в Туркестанской области. После совершения аварии водитель бросил автомобиль. Его нашли в Рудном.

14 августа в 12.35 на пешеходном переходе 39-летний водитель Kia Rio совершил наезд на 9-летнюю школьницу. В результате ДТП пострадавшая скончалась до приезда скорой помощи.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты