Водитель сбил насмерть девочку в Рудном и скрылся с места ДТП

39-летний водитель Kia Rio совершил наезд на 9-летнюю школьницу.

Появилась ориентировка на водителя, насмерть сбившего девочку в Рудном, передает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание "Алау".

Согласно ориентировке, водитель проживает в Туркестанской области. После совершения аварии водитель бросил автомобиль. Его нашли в Рудном.

14 августа в 12.35 на пешеходном переходе 39-летний водитель Kia Rio совершил наезд на 9-летнюю школьницу. В результате ДТП пострадавшая скончалась до приезда скорой помощи.

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