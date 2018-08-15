Водитель сбил насмерть девочку в Рудном и скрылся с места ДТП
39-летний водитель Kia Rio совершил наезд на 9-летнюю школьницу.
Фото : today.kz15 августа 2018, 10:28
Появилась ориентировка на водителя, насмерть сбившего девочку в Рудном, передает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание "Алау".
Согласно ориентировке, водитель проживает в Туркестанской области. После совершения аварии водитель бросил автомобиль. Его нашли в Рудном.
14 августа в 12.35 на пешеходном переходе 39-летний водитель Kia Rio совершил наезд на 9-летнюю школьницу. В результате ДТП пострадавшая скончалась до приезда скорой помощи.
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