Мужчина украл рельсы на 2,4 миллиона тенге
Он совершил кражу рельсов в количестве 66 штук на железнодорожной станции Лепсы.
Фото : market.kz15 августа 2018, 11:39
Транспортные полицейские задержали мужчину за совершение кражи железнодорожных деталей на сумму 2,4 млн тенге, сообщает Zakon.kz.
Сотрудники ЛОВД на станции Уштобе в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали 34-летнего мужчину. Он совершил кражу рельсов в количестве 66 штук на железнодорожной станции Лепсы.
Подозреваемый дал признательные показания.
Приговором Саркандского районного суда задержанный признан виновными в совершении преступления, предусмотренного ст.188 ч.3 УК РК, и осужден к 3 годам 6 месяцам ограничения свободы.
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