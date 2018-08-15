На казахстанском военном полигоне вблизи солдат взорвался неустановленный предмет

Из-за взрыва пострадало 9 военнослужащих.

На учебном полигоне "Қазақстан" при подготовке мишенного поля взорвался неустановленный предмет. Один из пострадавших солдат проявил мужество и поехал за помощью, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МО РК.

"Благодаря самоотверженным и умелым действиям сержанта М. Ахметова, который после детонации неустановленного предмета, несмотря на полученную травму, самостоятельно управляя около трех километров КаМАЗом, своевременно доложил об обстоятельстах произошедшего командованию лагерного сбора", - говорится в сообщении.

В результате девяти сослуживцам Ахметова оперативно оказана первая необходимая медицинская помощь врачами в полевых условиях. Детонация неустановленного предмета произошла 14 августа. Сейчас состояние здоровья военнослужащих стабильное, им оказывается дальнейшая квалифицированная медицинская помощь. По данному факту ведется расследование.

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