Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Военная база с боеприпасами взорвалась в Камбодже: погибли 20 солдат

, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2024 10:42
В результате взрыва боеприпасов на базе на юго-западе Камбоджи погибли 20 солдат и еще несколько получили ранения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Guardian, несколько сильно поврежденных зданий все еще тлеют, по крайней мере, у одного сорвана крыша, а солдаты проходят лечение в больнице. На других фотографиях были видны дома с дырявыми крышами.

Местный житель сообщил, что после одного крупного взрыва последовали более мелкие взрывы, которые длились в течение еще часа.

Четыре здания – три складских и одно рабочее – были разрушены, а несколько военных машин повреждены, сообщил армейский офицер полковник Юенг Сокхон в кратком докладе. Он добавил, что также были повреждены дома 25 сельских жителей.

Премьер-министр страны Хун Мане написал, что он был "глубоко шокирован", когда получил известие о взрыве. Он выразил соболезнования семьям солдат и пообещал, что правительство оплатит их похороны и предоставит компенсацию как убитым, так и раненым.

26 апреля взрыв чуть не произошел во время пожара на Восточной объездной в Алматы.

Читайте также

Харви Вайнштейн
Cуд Нью-Йорка отменил приговор за изнасилование в отношении Харви Вайнштейна
Асхаб Тамаев
Блогер Асхаб Тамаев попал в серьезное ДТП в центре Москвы
сейсмограф
Сильное землетрясение произошло в Индонезии
Мухит Турсынали
Камбоджа 2024 год Азия
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сильные осадки и заморозки вновь ожидаются в Казахстане
Сильные осадки и заморозки вновь ожидаются в Казахстане
Как происходит выплата возмещения при лишении банка лицензии
Банк лишили лицензии в Казахстане: сколько денег может вернуть вкладчик
медиаменеджер
Lamborghini или помощь нуждающимся: Арман Давлетяров показал беседу с сыном
задержание подозреваемого
Подозреваемого в убийстве учителя задержали в Уральске
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: