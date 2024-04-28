Военная база с боеприпасами взорвалась в Камбодже: погибли 20 солдат

В результате взрыва боеприпасов на базе на юго-западе Камбоджи погибли 20 солдат и еще несколько получили ранения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Guardian, несколько сильно поврежденных зданий все еще тлеют, по крайней мере, у одного сорвана крыша, а солдаты проходят лечение в больнице. На других фотографиях были видны дома с дырявыми крышами.

Местный житель сообщил, что после одного крупного взрыва последовали более мелкие взрывы, которые длились в течение еще часа.

Четыре здания – три складских и одно рабочее – были разрушены, а несколько военных машин повреждены, сообщил армейский офицер полковник Юенг Сокхон в кратком докладе. Он добавил, что также были повреждены дома 25 сельских жителей.

Премьер-министр страны Хун Мане написал, что он был "глубоко шокирован", когда получил известие о взрыве. Он выразил соболезнования семьям солдат и пообещал, что правительство оплатит их похороны и предоставит компенсацию как убитым, так и раненым.

26 апреля взрыв чуть не произошел во время пожара на Восточной объездной в Алматы.