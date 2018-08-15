Знаки, показывающие водителям их скорость, появились в Акмолинской области

Сотрудники полиции уверены, что благодаря таким приборам число аварий намного снизится.

Знаки обратной связи с водителем появились на автодорогах Акмолинской области, передает Zakon.kz о ссылкой на пресс-службу ДВД региона.

В регионе на опасных и оживленных участках автодорог установили 8 знаков обратной связи с водителем.

Приборы установлены для того, чтобы водитель не превышал скорость. Они сообщают ему данные о текущей скорости без фиксации нарушения ПДД. 2 дорожных знака установлены в Бурабайском районе, 2 - на территории Кокшетау, в районе м.Бирлик, также 2 знака - на Зерендинской трассе и 2 - в Целиноградском районе.

«...Данный знак предназначен для повышения безопасности дорожного движения, показывает только скорость водителя, работает в режиме радара. Он поможет привлечь внимание водителей, информируя их о скорости, если скоростной режим не превышен, то знак горит зеленым, когда скорость автомобиля привышет допустимой цифры, то он загорается красным цветом...», - пояснил старший инспектор УАП ДВД Акмолинской области майор полиции Айбек Хасенов.

Также, старший инспектор отметил, что в Акмолинской области сотрудниками полиции за превышение установленной скорости движения привлечены к административной ответственности более 12 500 водителей.

Вместе с этим, сотрудники полиции уверены, что благодаря таким приборам число аварий намного снизится. В дальнейшем запланировано расширение подобных дорожных знаков.

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