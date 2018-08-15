Санкционная война продолжается: Казахстан словно муха зажат между слонами

Как пакет антироссийских санкции отразится на экономике Казахстана.

Казахстанское правительство, если не целиком, то уж большей своей частью состоит из оптимистов.

Так, министр национальной экономики Тимур Сулейменов на заседании правительства во вторник, 14 августа, сказал, что новый пакет антироссийских санкций не должен отразиться на Казахстане. Американские власти дали гарантию, что будут учитывать интересы нашей страны. Этим словам сложно даже аналогию найти, насколько они инфантильны. Фактически это звучит так: "Мы намеренно увеличим давление в трубах на столько, чтобы у вашего соседа сверху прорвало канализацию, но будьте уверены, он с последствиями справится, а значит ваши стены, потолок останутся чистыми, и даже запаха вы не почувствуете".

Удивительно, что к новому пакету санкций так много внимания у журналистов, особенно у казахстанских. Так, о предыдущем пакете H.R.1751 - Counteracting Russian Hostilities Act of 2017, от конгрессмена Александром Муни долго не говорили даже в российских СМИ, не то, что в отечественных. Статья "Не смешите мои томагавки, или Судьба тенге в новых политических реалиях" появившаяся на сайте zakon.kz в апреле 2017 года единственная тогда описывала, как будет этот пакет выглядеть и какие последствия окажет она на экономику не только России, но и Казахстана.

Вот несколько выдержек из нее. Акт "О противодействии российской агрессии - 2017" считается симметричным ответом на "вмешательство" России в ход президентских выборов в Штатах, "невыполнение" Москвой Минских соглашений по Украине, а также "незаконную аннексию" Крыма, Южной Осетии и Абхазии.

В чем смысл предложения: будут вводиться санкции против физических и юридических лиц, которые инвестируют в российскую отрасль добычи углеводородов более 20 миллионов долларов. По факту это отрезает рынки России от длинных денег, которые планировалось использовать для развития нефтедобывающей отрасли.

Предполагаются карательные меры для тех инвесторов, которые вложат больше миллиона долларов в нефтяную инфраструктуру. Под санкции попадут физлица, банки и компании, покупающие государственные облигации России на любую сумму. На фоне низких цен на нефть уже практически исчерпан резервный фонд. По некоторым оценкам, деньги в нем закончатся до конца 2017 года. Невозможность продажи ценных бумаг, используемых для покрытия бюджетного дефицита, при принятии билля закроет любые возможности заимствования. В 2016 около 90% инвестиций Минфин РФ привлек на внешнем рынке, а это ни много ни мало 340 миллиардов рублей.

Конгрессмены предложили вводить санкции за нарушение режима не только против компаний и граждан США, но и против лиц из третьих стран, что лишает Россию возможности занимать через страны-посредники, что хоть могло бы быть и дороже, но все же не лишает доступа к рынку капитала.

Понятно, что такой закон вызовет каскадный эффект, вплоть до дефолта по финансовым обязательствам. На руках у иностранцев 1,6 трлн рублей долгов российских эмитентов, если в страну не будут поступать новые доллары, то рассчитываться по обязательствам будет невозможно, так что мы можем увидеть новую, практически смертельную волну оттока капиталов.

Об этом пакете заговорили позже. Он был принят не в полном объеме и по этому эффект был несколько отложенным, поэтому эффект не получился серьезнее того, что мы наблюдали в 2015 году, когда был объявлен первый пакет санкций и Россия стала выкатываться из мира цивилизованной биржевой торговли. Тогда ситуацию спасло повышение ключевой ставки, которое позволило зарабатывать сумасшедшие деньги тем, кто оставил свои капиталы в России, более того, их доходы стали еще выше в результате усиления рубля. Чистый carry-trade.

Казахстан все это время шел за Москвой. Точно также стремительная девальвация была остановлена введением заоблачной ключевой ставки, точно также, на фоне политики дедолларизации тенге стал дорожать, несмотря на здравый смысл и экономическую ситуацию в стране. Точно так же сложился carry-trade, когда при явной протекционистской политике государства курс национальной валюты начал двигаться в положительную сторону. И, как оказалось, точно так же отыграл назад, после первых же волн неспокойствия на мировом рынке после поэтапного её снижения.

Сегодня стало известно суть второго пакета. Вот его полный текст, а вот его краткое содержание: "Сбербанк, ВТБ банк, Газпробанк, Банк Москвы, Россельхозбанк, Промсвязьбанк и Внешэкономбанк не смогут вести работу в США. Все крупнейшие российские банки потеряют возможность проводить долларовые расчеты. Введут санкции за инвестиции свыше 250 миллионов долларов в энергетические проекты вне территории России, в которые вкладывают российские государственные или окологосударственные компании, и за любое участие (финансирование, поставки оборудования или технологий) в нефтедобывающих проектах в России, которые могут быть оценены дороже одного миллиона долларов. Инвесторам запретят покупать новые выпуски российских гособлигаций сроком обращения свыше 14 дней".

На самом деле список гораздо шире, но и этого вполне достаточно для того, чтобы сделать вывод, как будут развиваться события. Естественно, что Россия не оставит без внимания этот документ и предложит альтернативный список санкций, составленный в противовес, чем ухудшит и без того тяжелое положение. Казахстану, которому по словам министра национальной экономики Сулейменова гарантировали, что в этой битве будут учтены и наши интересы, нужно готовится к худшему. Понятно, что выкатывание российских банков из международной среды положительно на отчетности уж точно не отразится. Последствия сложно предсказать, но сжатие произойдет однозначно. Точечные удары будут нанесены по внешним проектам, в которых заинтересована Москва. При таких ограничениях ей придется либо полностью искать финансирование, либо выходить из них, что политически ослабит Кремль на внешней арене. Пока не говорят о заморозке размещенных за рубежом депозитов, но судя по всему это приберегли на сладкое.

Без боя сдаваться никто не собирается. Видно, что Центробанк вышел сегодня с интервенциями и поддержал свою валюту. Та, в свою очередь, подросла и доллар теперь стоит на полтора рубля дешевле. Как часто это сможет это делать ЦБ не ясно, о запасах прочности данных нет.

При этом есть и другие способы поддержать валюту. Например, вернуться к политике инфляционного таргетирования, а именно так именуют завышенные проценты по нотам ЦБ и поднять ключевую ставку, вернувшись к carry trade. Есть революционный ход, отказаться от навязанной политики всемирного банка связывать имеющуюся наличность с объемом ЗВР, и вернуться к советским принципам формирования стоимости национальной валюты, точно так же как это делает США, связав рубль с обязательствами по товарам и услугам.

Впрочем, великая санкционная война продолжается. В этом противостоянии Казахстан словно муха зажат между слонами и задача ни верить всем подряд, а выжить и выйти с минимальными потерями. Но самое важное, что перед страной очень скоро встанет выбор, с кем она в международной повестке и многовекторностью здесь не отмажешься!

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