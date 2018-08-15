Предполагаемому лидеру ОПГ "Адыл Кытай" запросили 20 лет тюрьмы

А его сыновьям Мехришату и Бахтишату - 2,5 и 8 лет лишения свободы.

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам во время прений по делу ОПГ "Адыл Кытай" стало известно, сколько запросило гособвинение для остальных фигурантов дела, сообщает BNews.kz.

На скамье подсудимых - 12 человек.

Так, подсудимому Канату Абдрахманову прокурор Амир Алмуханов с учётом смягчающих вину обстоятельств (чистосердечное раскаяние, активное способствование раскрытию уголовного правонарушения, изобличению других соучастников уголовного правонарушения), отягчающих вину обстоятельств (рецидив преступлений) запросил назначить наказание в виде 4 лет лишения свободы, с конфискацией лично принадлежащего имущества, добытого преступным путём, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Даулет Байгабатов, по мнению обвинения, должен отбывать наказание 3,2 года в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

"На основании статьи 58 части 3 УК РК путём поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно ему назначить наказание в виде 3 лет лишения свободы, без конфискации имущества, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности. В соответствии со статьей 60 УК РК по совокупности приговоров путём частичного присоединения не отбытой части наказания по приговору Алмалинского районного суда Алматы от 1 июня 2016 года, окончательно назначить наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы, без конфискации имущества, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности", - зачитал прокурор Амир Алмуханов.

Байсалбаеву Бакытжану гособвинение просило назначить наказание в виде 5 лет лишения свободы, с конфискацией лично принадлежащего имущества, добытого преступным путём, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Джалалову Саиду прокурор просит суд назанчить наказание в виде 4 лет лишения свободы, с конфискацией лично принадлежащего имущества, добытого преступным путём.

Однако путём частичного присоединения неотбытой части наказания по приговору Алмалинского районного суда г. Алматы от 26 мая 2016 года, окончательно прокурор просил назначить наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы, с конфискацией лично принадлежащего имущества, добытого преступным путём, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Кабирову Имаржану обвинение запросило 8 лет лишения свободы с конфискацией лично принадлежащего имущества, добытого преступным путём, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Яхьярову Амирдину - в виде 4 лет лишения свободы, с конфискацией лично принадлежащего имущества, добытого преступным путём, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Кененбаеву Толенди - просили окончательно назначить наказание в виде 5 лет лишения свободы, с конфискацией лично принадлежащего имущества, добытого преступным путём, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Худавадиеву Шухрату прокурор Алмуханов запросил 4 года лишения свободы, с конфискацией лично принадлежащего имущества, добытого преступным путём, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

"Сиханову Нурмахамету на основании статьи 58 части 4 УК РК путём поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно ему назначить наказание в виде 8 лет лишения свободы, с конфискацией лично принадлежащего имущества, добытого преступным путём, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности", - заключил прокурор.

Отметим, ранее прокурор запросил 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества Адилжану Зайнаудину, а его сыновьям Мехришату и Бахтишату - 2,5 и 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Алматы проходило судебное разбирательство по делу ОПГ "Адыл Кытай".

На скамье подсудимых основатель ОПГ Зайнаудин Адилжан и 11 лиц. Зайнаудин обвиняется в создании организованной группы, незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке и ношении огнестрельного бесствольного оружия. Также мужчину подозревают в похищении человека. Вместе с тем, подсудимому вменяются дача взятки должностному лицу, незаконное лишение человека свободы, не связанного с его похищением с целью эксплуатации незаконно лишенного свободы и др.

Как гласят материалы дела, в 2006 году Зайнаудин Адилжан создал ОПГ. В неё вошли лица, которые в дальнейшем под его руководством совершали тяжкие и особо тяжкие преступления против личности, собственности, общественной безопасности и общественного порядка. Уголовное дело в отношении Зайнаудина Адилжана и других лиц состоит из 153 томов.

Во время судебного разбирательства свидетели, а также сами подсудимые рассказали о криминальной деятельности Зайнаудина, его угрозах и вымогательствах.

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