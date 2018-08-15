Вопросы бюджета, трудоустройства и переименования улиц обсудили в Бурлинском районе ЗКО

Повестка дня заседания была довольно насыщенной и разноплановой.

Ряд улиц Аксая и Аралтала ждет переименование. Об этом было сказано на заседании Общественного совета, прошедшего на прошлой неделе под председательством Ибрагима Измагамбетова и при участии акима Бурлинского района Санжара Алиева, акима г. Аксай Амангельды Тугузбаева, пишут "Бурлинские Вести".

Повестка дня заседания была довольно насыщенной и разноплановой. Рассматривались такие важные вопросы, как: изменения и дополнения в бюджет г. Аксай, Пугачевского и Бурлинского сельских округов; переименование некоторых улиц города и Аралтала; установление квоты для трудоустройства отдельных категорий граждан и деятельность ветеринарного отдела Бурлинского района.

Деньги любят счет

Об изменениях и дополнениях в бюджет г. Аксай, Пугачевского и Бурлинского сельских округов проинформировала руководитель отдела экономики и финансов Бурлинского района Гулнар Шамгонова. По словам Гулнар Тулегеновны, в бюджете вышеперечисленных населенных пунктов с прошлого года остались свободные средства. В г. Аксай – 590,106 млн тенге, в Бурлинском с/о – 125 млн тенге, в Пугачевском с/о – 58,894 млн тенге. Поэтому на собраниях местных сообществ были рассмотрены способы их рационального использования.

К примеру, в г. Аксай было принято решение направить эти средства на средний ремонт улиц Дружбы Народов и Тихоненко. В Бурлинском сельском округе – произвести текущий ремонт и обустройство пешеходных тротуаров на некоторых улицах, приобрести и установить 20 видеокамер, приобрести автомобиль "Газель" для перевозки детей, благоустроить парк Победы, оградить мусульманское кладбище, обустроить скотомогильник, разработать проектно-сметную документацию на строительство общежития семейного типа.

Местное сообщество Пугачевского сельского округа решило обустроить пешеходные тротуары, произвести водоотведение талых вод, ремонт моста между с. Пугачево и Аралталом. Кроме этого, выделить дополнительные средства на организацию подвоза детей и на курсы повышения квалификации работников.

Также на заседании была уточнена сумма из районного бюджета в размере 12,184 млн тенге на благоустройство полигона ТБО и засыпки ямы в проекте детальной планировки на 198 участках в с. Пугачево.

Информация докладчика была принята и поддержана единогласно всеми членами Общественного совета.

Улицам – новые названия

По словам акима города Аксай Амангельды Тугузбаева, решение о переименовании улиц было принято на основании соответствующих Законов Республики Казахстан, заключения Западно-Казахстанской областной ономастической комиссии, а также с учетом мнения населения.

Новые названия получат улицы Аралтала, на которых построены 100 домов для переселенцев из села Березовка, и три улицы г. Аксай.

Так, в г. Аксай ул. Луговая 2 будет переименована на ул. Көкмайса, ул. Луговая 3 – на ул. Жайлау, ул. Луговая 7 – на ул. Жерұйық. В Аралтале ул. №1 – на ул. Алаш Орда, ул. №3 – на ул. Міржақып Дулатұлы, ул. №16 – на ул. Әлихан Бөкейхан, ул. №17 – на ул. Айқап, ул. №18 – на ул. Мұстафа Шоқай, ул. №19 – на ул. Ұран, ул. №22 – на ул. Ахмет Байтұрсынұлы, ул. №30 – на ул. Халел Досмұхамедұлы, ул. №31 – на ул. Жаһанша Досмұхамедұлы.

Как отметил глава города, на сегодня вся работа по переименованию практически завершена и для юридической регистрации необходимо одобрение Общественного совета.

Но прежде аким района Санжар Алиев попросил ответственных лиц обратить внимание на написание новых названий с точки зрения стилистики. По его мнению, улицы Алаш Орда, Айқап, Ұран написаны верно. А что касается имен известных людей, то здесь правильно было бы добавить частицу "имени". Разобраться в этом было поручено руководителю сектора правового обеспечения и государственных закупок аппарата акима г. Аксай Алтаю Дарисову.

Право на труд

Руководитель отдела занятости и социальных программ Бурлинского района Ольга Басимова рассказала о квотировании рабочих мест при приеме на работу отдельных категорий лиц. Это инвалиды, лица, освободившиеся из мест лишения свободы, состоящие на учете службы пробации, а также выпускники организаций образования, потерявшие родителей или оставшиеся без их попечения до наступления совершеннолетия. Согласно Закону РК "О занятости населения", местные исполнительные органы оказывают содействие в их трудоустройстве.

По словам Ольги Махметовны, в Бурлинском районе на учете службы пробации состоят 66 человек, 8 освобожденных из мест лишения свободы. 47 из них имеют работу. Пятеро зарегистрированы в Центре занятости населения. С начала года 8 из них направлены на обучение, 2 – на общественные работы, 6 – на постоянные рабочие места. Их зачастую никто не ждет по эту сторону решетки. Они предоставлены сами себе. И велика вероятность того, что, пойдя по проторенной тропе, они вновь окажутся в неволе. Поэтому трудоустройство было бы для них шансом начать новую жизнь и стать полноценными членами общества.

По данным Бурлинского сельскохозяйственного колледжа и Аксайского технического колледжа, шестеро ребят из числа выпускников до наступления совершеннолетия остались без попечения родителей. Такие ребята остро нуждаются в поддержке взрослых, правовой помощи.

В связи с этим, районный отдел занятости и социальных программ предложил на 2018 год установить квоты рабочих мест. Для инвалидов в размере от 2 до 4%, для лиц, освободившихся из тюремного заключения, - 1%, для лиц, состоящих на учете службы пробации, - 1%, для выпускников, потерявших или оставшихся до наступления совершеннолетия без попечения родителей – 1% от общей численности работников предприятия.

Стоит отметить один важный момент – это никаким образом не ущемляет права руководителей предприятий: право принять на работу или отказать остается за ними.

К слову, в районе заключены 547 меморандумов о социальной ответственности с крупными и средними предприятиями.

"Врач лечит человека, а ветеринар - человечество"

Как отметил председатель Общественного совета Ибрагим Измагамбетов, вопрос о ветеринарии в районе не раз поднимался на предыдущих заседаниях. Поэтому, учитывая важность темы, на нынешнее заседание совета был приглашен руководитель отдела ветеринарии Бурлинского района Марат Ергалиев, который рассказал о проводимой отделом работе.

По словам Марата Бахытжановича, в этом году на противоэпизоотические и серологические мероприятия из местного бюджета выделено 44,439 млн тенге, из которых на сегодня освоены 18,486 млн тенге. За первое полугодие все вакцинации выполнены на 100%. 3 320 тыс. тенге направлены на мероприятия по идентификации сельскохозяйственных животных. Из них освоены 1,895 млн тенге. На отлов бродячих собак и кошек в текущем году выделено 9,044 млн тенге.

Ежедневный ветеринарно-санитарный контроль проводится на объектах торговли.

Завершено строительство скотомогильников в Акбулакском, Аксуском, Бумакольском, Приуральном, Пугачевском, Карагандинском, Канайском и Успеновском сельском округах. В планах – строительство скотомогильника в Бурлинском с/о, г. Аксай и Жарсуатском с/о.

В с. Пугачево открыт новый ветеринарный пункт. Также в этом году за счет местного бюджета начнется строительство ветпунктов в Акбулакском, Аксуском, Александровском, Карагандинском, Каракудукском и Кентубекском сельском округах. Далее – в г. Аксай, Бурлинском, Бумакольском и других сельских округах. Таким образом, есть все основания полагать, что к концу 2019 года в районе будет 100% обеспеченность ветеринарными пунктами.

Память жива

Кроме запланированных вопросов, на заседании были рассмотрены предложения от председателя Совета ветеранов Жарсуатского сельского округа Саина Джарлкаганова. Он предложил соорудить сквер в селе и памятник воинам, павшим в Великой Отечественной войне. Инициатива была выдвинута выпускниками местной школы в рамках программы Президента Н. Назарбаева "Рухани жаңғыру". Разработана проектно-сметная документация, согласно которой стоимость проекта оценивается в 16 млн тенге. Для сбора средств открыт счет, установлены ящики в местах большого скопления людей.

- Вы сами понимаете, что нам не под силу собрать такую большую сумму. Мы от имени Совета ветеранов Жарсуатского сельского округа будем обращаться за спонсорской помощью. Поэтому я жду вашей поддержки в этом большом деле, - обратился Саин Нугманович к членам Общественного совета.

Также аксакал напомнил, что до празднования 75-летия Победы осталось всего полтора года, и высказал идею: 2018-2019 годы признать годами участников войны и во всех населенных пунктах привести в порядок парки, памятники воинам, кладбища, где похоронены солдаты-участники войны.

Председатель Общественного совета Ибрагим Измагамбетов ответил, что предложения приняты и будут рассмотрены с учетом бюджетных средств.

А по словам акима района Санжара Алиева, вышеназванная президентская программа предусматривает проявление гражданской позиции человека, который на добровольной основе приносит пользу родному краю, селу, школе. Это и есть патриотизм.

Гулжанат Жубаниязова.

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