ДВД Жамбылской области: двойное убийство оказалось тройным

Обнаружено тело еще одного убитого члена семьи.

Жамбылские полицейские раскрыли тройное убийство, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу полиции регионаю.

Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников полиции по горячим следам задержан 42-летний житель города Шу, который подозревается в убийстве 48-летнего главы местного крестьянского хозяйства, а также его детей - 17-летней дочери и 16-летнего сына.

Убийства произошли в крестьянском хозяйстве, расположенном в горной местности на участке «Уш кызыл» в 12 километрах от поселка Далакайнар.

Тело мужчины было обнаружено во дворе дома, дочери - в одной из комнат, а тело сына - в зарослях кустарника в 150 метрах от дома.

По предварительной версии, преступление совершил 42-летний работник данного хозяйства из корыстных побуждений. При задержании у него изъяты мотоцикл, ноутбук, мобильные телефоны и деньги убитых.

Подозреваемый дал признательные показания и водворен в ИВС Шуского РОВД, начато досудебное расследование по ст. 99 ч. 2 п. 1,14.

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