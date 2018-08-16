Фото серийных автоворов распространил ДВД Алматы

Один из них, согласно базе данных, сотрудниками полиции к ответственности привлекался 33 раза.

Департамент внутренних дел Алматы публикует список лиц, неоднократно привлекавшихся к уголовной ответственности за кражи чужого имущества с автотранспортных средств, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.

«Речь идет о лицах, которые промышляли кражами из авто, автомобильных запчастей и других составляющих. Выборка была сделана по данным информационно-аналитического центра с начала текущего года. Каждый из этих фигурантов является «эпизодником», имеющим в так называемом «послужном списке», как минимум три факта привлечения к уголовной ответственности. А один из них, согласно базе данных, сотрудниками полиции к ответственности привлекался 33 раза. Как показывает практика, выйдя на свободу, серийные воры не встают на путь исправления и снова принимаются воровать. В этой связи важно, чтобы в целях профилактики их знали в лицо. У ДВД Алматы уже есть положительный опыт реализации аналогичной формы, когда два года назад в общественном транспорте, на входных группах в торговые дома и другие места массового скопления граждан появились плакаты с лицами серийных карманных воров», - информировали в ДВД города Алматы.

Как уточнили в полиции, в борьбе с кражами чужого имущества в любом ее проявлении эффективно использовать форму общественного прорицания.

«Мы по мере необходимости реализуем ее с помощью средств массовой информации и других информационно-коммуникационных систем, в том числе и социальных сетей. К слову, в этом направлении нам помогают и активные жители города, которые также неравнодушны к преступным проявлениям», - резюмировали в полиции.

Жайбергенов Болат Жумамуратович, 16.03.1994 г.р., уроженец Карагандинской области, г.Темиртау

Пантелеенко Александр Андреевич, 09.12.1991 г.р., уроженец г.Алматы. На сегодняшний день находится в розыске за ОП при УВД Ауэзовского района.

Конебаев Ержан Серикболович, 19.08.1986 г.р., уроженец ВКО, г.Семей

Гнедов Вячеслав Владимирович, 23.11.1988 г.р., уроженец Актюбинской области, Мартукский район, п.Яйсан.

Темербаев Берик Жайлобекович, 14.02.1980 г.р., уроженец Алматинской области, Карасайского района. На данный момент находится в розыске, инициатор розыска УВД Алатауского района.

Рамазанов Ерлан Нурланулы, 01.10.1993 г.р., уроженец ЮКО, Казыгуртский район, п.Кызылкия.

Майер Александр Юрьевич, 28.07.1980 г.р., уроженец Кызылординской области, г.Кызылорда.

Хошниязов Рустам Хисаятович, 21.12.1981 г.р., уроженец г.Алматы.

Батышпаев Азамат Ерболатулы, 17.02.1992 г.р., уроженец ВКО, Катон-Карагайский район, п.Өрел.

Ходжамбердиев Батур Садыкович, 13.05.1985 г.р., уроженец г.Алматы.

Богер Александр Андреевич, 24.08.1996 г.р., без определенного места жительства.

Елкей Азамат Батырханулы, 08.08.1994 г.р., уроженец Актюбинской области Иргизского района.

Тухметов Елдар Нурхатович, 26.08.1985 г.р., уроженец Алматинской области, Жамбылского района, п. Каракастек.

Завялов Данил Владимирович, 21.11.1997 г.р., уроженец г.Алматы.

Байгабылов Рауан Заманбекулы, 02.04.1986 г.р., уроженец ВКО, Тарбагатайский район.

Кудайбергенов Сакен Батырбекович, 13.07.1976 г.р., уроженец ЮКО, Толебийского района, п.Георгиевка.

Алибаев Нуржигит Акжигитович, 05.03.1993 г.р., уроженец Кызылординской области, Аральский район.

Козбагаров Данияр Муратович, 06.05.1985 г.р., уроженец г.Алматы.

Кадыров Ринат Абдрахманович, 20.05.1990 г.р., уроженец г.Алматы.

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