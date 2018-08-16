Улица имени Батырхана Шукенова появилась в Алматы

Решение было принято на внеочередной сессии маслихата.

Улицу Наурыз в микрорайоне "Алатау" Бостандыкского района переименовали на улицу имени Батырхана Шукенова, сообщает Zakon.kz. Окончательное решение было принято 16 августа на внеочередной сессии маслихата.

В Алатауском и Бостандыкском районах города Алматы будут переименованы 164 улиц, среди которых будут улицы имени Еркегали Рахмадиева, Батырхана Шукенова, Абиша Кекильбаева и Фаризы Онгарсыновой, Данеша Ракышева, Николая Пальгова, Владимира Кацева, Ораз Абишева, Балжана Болтириковой.

Постоянная комиссия по социально-культурному развитию маслихата города Алматы в мае внесла предложение о переименовании 164 улиц Алматы. Изменения также коснутся Бостандыкского и Алатауского районов города. Инициатива связана с многочисленными повторениями в названия улиц, отмечают власти южной столиц. С остальным списком вы можете ознакомиться здесь.

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