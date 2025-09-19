В Алматы появится улица имени Дениса Тена

Депутаты на ХХХIV сессии Маслихата Алматы приняли решение о присвоении названий в честь известных личностей безымянным улицам. Теперь в городе появится улица имени Дениса Тена, сообщает Zakon.kz.

Сессия состоялась 19 сентября 2025 года.

Известно, что 156 безымянным улицам города присвоят названия.

Из них 22 будут носить имена ветеранов Великой Отечественной войны, 15 – имена выдающихся личностей, внесенных в список "Исторические личности".

"Среди них академик Әбдуәли Қайдар, археолог Карл Байпаков, историк Сайым Балмұқанов, чемпион мира по тяжелой атлетике Анатолий Храпатый, олимпийский чемпион, фигурист Денис Тен, народный писатель Казахстана Әбдіжәміл Нұрпейісов, поэт и писатель Мұзафар Әлімбаев, абаевед Қайым Мұхамедханов, основатель отечественной мультипликации Әмен Қайдаров, а также народная артистка СССР Наталья Сац", – говорится в официальном заявлении.

Еще 118 улиц получат топонимические, историко-познавательные и традиционные названия.

Также подчеркнуто, что эти предложения предварительно обсуждались на комиссиях маслихата, согласованы с Общественным советом города и получили положительное заключение Республиканской ономастической комиссии.

Казахстанский фигурист умер от обильной кровопотери в результате схватки с автоворами, которые пытались украсть зеркала с его автомобиля. Спортсмену было 25 лет.

14 января 2019 года обвиняемый в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена Нуралы Киясов признал вину в содеянном. Помимо Киясова по делу проходили Арман Кудайбергенов и Жанар Толыбаева.

17 января 2019 года в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы был оглашен приговор по делу об убийстве Дениса Тена. Нуралы Киясов признан виновным во вменяемых ему преступлениях и приговорен к 18 годам лишения свободы. Арман Кудайбергенов приговорен к 18 годам лишения свободы. Жанар Толыбаева признана виновной, и ей назначено 4 года лишения свободы.