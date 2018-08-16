Более 100 мероприятий пройдет в Алматы в честь Дня города

В течение месяца, практически ежедневно, будет подготовлена программа на пяти основных площадках города.

В рамках празднования Дня города с августа по сентябрь в Алматы запланировано более 100 мероприятий, из них более 50 культурно-массовых. Южную столицу посетят творческие коллективы и художники из Франции, Словении, Японии, Италии, Германии, России, Беларуси и других стран, сообщает Zakon.kz.

Для гостей из регионов республики и зарубежных государств, а также жителей мегаполиса подготовлены программы, включающие в себя выступления артистов классической, национальной и современной музыки, фестивали еды и монументально-декоративного искусства, выставки, перфомансы, театральные постановки, сатирические шоу и многое другое.

Так, в рамках программы предусмотрен Фестиваль классической музыки "Көк-Төбе опера - 2018", Международный фестиваль современного искусства "ARТBAT fest", Фестиваль оркестровой музыки под открытым небом "Фестиваль оркестров", Фестиваль книг "KITAP FEST", День семьи "Family Festival", Международный фестиваль садов "Almaty garden show", Казахстанский фестиваль музыки "GAKKU дауысы", городской традиционный фестиваль яблок "ALMA Fest", Muzzone Dance Party, Международный фестиваль по монументально-декоративному искусству "Mural", мото фристайл "Red bull FMX JAMS", "Almaty Film Festival", проект "Junior Eurovision", празднование 10-летия Алатауского района , "Almaty Fest Big City Picnic", выставка-ярмарка ковровых изделий, выступление Государственного оркестра "Камерата Казахстана" и др.

В течение месяца, практически ежедневно, будет подготовлена программа на пяти основных площадках города: на площади "Астана", площади "Абая" и перед Almaty Arena, в Парке Первого Президента РК, на улицах Панфилова и Жібек Жолы.

Для любителей современной музыки организованы международные музыкальные премии и фестивали с выступлением именитых ди-джеев, представителей хип-хоп, POP-индустрии, электронной музыки, а также множество выступлений отечественных звезд эстрады.

Почитатели классической и народной музыки в Алматы смогут насладиться выступлениями симфонического оркестра Казахского Государственного Академического театра оперы и балета имени Абая, голосом итальянского тенора Винченцо Констанца, услышат произведения в сопровождении Казахского Государственного академического оркестра народных инструментов им. Курмангазы, академического фольклорно-этнографического оркестра "Отырар сазы" им. Н.Тлендиева, фольклорно-этнографического ансамбля "Сазген сазы", эстрадно-симфонического оркестра акима г. Алматы, Государственного духового оркестра РК и др.

Любители юмора смогут посетить выступление артистов сатирического шоу "Однажды в Росии".

О полном перечне мероприятий будет сообщено на сайте акима города Алматы.

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