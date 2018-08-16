В ограничениях "быстрых займов" физлицам сыграл социальный фактор

Принятию поправок предшествовала довольно бурная дискуссия в обществе.

Изменениями в Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенную часть) от 2 июля 2018 года глава “Заем” дополнена новой статьей 725-1 “Особенности договора займа, заключаемого с физическим лицом”.

В чем заключаются нововведения?

Прежде всего, новые правила касаются договоров займа, по которым заемщиками выступают физические лица, не являющиеся индивидуальным предпринимателем. Точнее сказать, под статью 725-1 ГК подпадают займы, которые не связаны с осуществлением заемщиками - физическими лицами предпринимательской деятельности.

Важно отметить, что перечисленные в ней правила не распространяются на займы, выдаваемые банками, микрофинансовыми организациями, кредитными товариществами и другими организациями, осуществляющими отдельные виды банковский операций на основе лицензии.

Итак, под действие статьи 725-1 ГК подпадают займы между гражданами, займы юридических лиц гражданам. Берете ли в долг у соседа, родственника, выдает ли вам деньги взаймы организация, где вы работаете, либо получаете деньги от онлайн-компаний или по объявлениям в частном порядке - все эти случаи теперь регулируются с учетом особенностей названной статьи ГК. Главное, повторюсь, заем не должен быть связан с индивидуальной предпринимательской деятельностью заемщиков.

Принятию этих поправок предшествовала довольно бурная дискуссия в обществе. Инициатором установления специального режима правового регулирования такого вида кредитования выступил Национальный банк. Регулятор посетовал на участившиеся случаи жалоб от граждан на чрезмерно высокие проценты по займам от онлайн-компаний и других частных небанковских структур; по его информации, их размеры доходят до 700% годовых (или 1-2% в день). В столь высоких процентах центральный банк усмотрел признаки ростовщичества (на мой взгляд, нелицеприятная характеристика, исходящая из исторически сложившегося в быту негативного отношения к этому виду деятельности, хотя ростовщичество - дача денег в долг под проценты (то есть в рост) - суть деятельности любого банка).

Речь идет о краткосрочных (до 30 дней) беззалоговых займах на небольшие суммы (в среднем 37 тысяч тенге), которые достаточно просто получить. Такие заимодатели не обременены требованиями Нацбанка по сбору вороха документов для кредитного досье, а заемщиков не тяготит процедура получения денег взаймы. Что прельщает граждан - так это быстрота и легкость получения подобных займов.

Таким образом, основным лейтмотивом изменений в законодательство послужила забота о должниках, дабы предотвратить попадание последних в финансовую кабалу и воспрепятствовать в целом закредитованности населения.

Сообщество онлайн-кредиторов пыталось возразить указанием на специфику бизнеса. Во-первых, высокие (по сравнению с банковскими) проценты обусловлены высоким риском невозврата (кредиты ведь беззалоговые и без особой оглядки на кредитную историю), поэтому возможные потери по одной части займов компенсируются в высоких процентах, получаемых от другой части займов. Во-вторых, по мнению онлайн-компаний, применение к онлайн-кредитам понятий годовых ставок некорректно, так как средний срок таких кредитов - всего лишь 23 дня, и правильно говорить не о годовой, а суточной ставке пользования займом. В-третьих, установление “потолка” в виде годовой эффективной ставки 100% сделает бизнес нерентабельным, онлайн-компании уйдут с рынка и их место займут серые или черные кредиторы. Противники подобных ограничений приводят пример Грузии, где введение аналогичного верхнего порога, по их утверждению, привело к упадку легального бизнеса онлайн-кредитования.

Тем не менее, законотворцы в целом приняли сторону Нацбанка, предложившего, среди прочего, увязать предел взимаемых процентов по таким кредитам с годовой эффективной ставкой, устанавливаемой государством.

Итак, в чем заключается специальное регулирование отношений по займу физлицам по ст. 725-1 ГК? Правил тут несколько, но они довольно принципиальные. Приведу их в сравнении с правилами по банковским займам.

1. Займы физлицам могут выдаваться только в тенге. Банковские же ипотечные займы, не связанные с предпринимательской деятельностью, допустимо выдавать в иностранной валюте, если заемщик имел доходы в иностранной валюте в предшествующие шесть месяцев.

2. В таком договоре (как и в договоре банковского займа) должно быть указание на годовую эффективную ставку (ГЭСВ), которая рассчитывается по правилам, установленным Нацбанком. Иначе говоря, недостаточно указать в договоре только на суточную ставку (например, 1% в день); необходимо ее выразить в годовом исчислении, включив в нее, помимо собственно ставки вознаграждения за пользование кредитом, еще и комиссии и прочие выплаты по кредиту. Как видно, имеет место полная аналогия с банковским займом: через годовую эффективную ставку до заемщика следует доводить цифру обо всех реальных выплатах по кредиту, а не только размер номинальной ставки.

3. Годовая эффективная ставка вознаграждения по кредиту физлицу не может превышать ста процентов от суммы выданного займа. Как говорилось выше, именно против этого нововведения резко выступали представители онлайн-компаний. Тем не менее, государство установило максимальный порог ГЭСВ, выплачиваемой физлицом, в размере 100% годовых или 0,27% в день (против, напомню, существующей на этом рынке ставки 1-2% в день). По банковским займам такой порог установлен в 56% годовых или 0,15% в день.

4. Размер неустойки за просрочку оплаты суммы займа или вознаграждения по договорам с физлицами теперь не может превышать 0,5% от суммы просрочки в день и 10% от суммы выданного займа в год. Иначе говоря, при сумме займа в 10 тыс тенге максимальный размер неустойки, который может быть начислен, не превысит 1 тыс тенге. Данное правило в целом совпадает с правилами по банковским займам с физлицами.

5. Все платежи заемщика по договору займа, включая сумму вознаграждения, неустойки (штрафа, пени), комиссий и иных платежей, предусмотренных договором займа с физлицом, за исключением предмета займа, в совокупности не могут превышать сумму выданного займа за весь период действия договора займа.

Это тоже важный ограничитель верхнего порога взыскания задолженности с физлиц. К примеру, при выданном займе 10 тыс тенге совокупный размер вознаграждения, неустойки и всех прочих платежей не может превышать 10 тыс тенге. Получается, максимум, что заимодатель вправе взыскать с заемщика - это 20 тыс тенге (10 тыс основной долг и 10 тыс вознаграждение и все иные платежи). По банковским ипотечным жилищным займам подобных ограничителей в привязке к размеру “тела” кредита нет, однако там присутствует другое ограничение - начисление процентов, комиссий и прочих платежей прекращается при достижении просрочки платежа свыше 180 календарных дней.

6. Как и по общим правилам банковского займа, не допускается индексация обязательств заемщика - физлица к любому валютному эквиваленту.

7. Условия договора займа с физлицом о размерах вознаграждения, неустойки (штрафа, пени), комиссий и иных платежей не могут быть изменены в сторону их увеличения.

Надо полагать, что данное правило исключает не только одностороннее увеличение вознаграждения и прочих платежей заимодателем, но даже их увеличение с согласия заемщика - физлица. На это указывает, во-первых, императивность изложения нормы, и, во-вторых, сравнительный анализ аналогичной нормы пункта 2 статьи 39 Закона "О банках", регулирующей отношения банковского займа с физлицами. В последнем случае закон также вводит запрет на увеличение фиксированной ставки вознаграждения, но в то же время допускает ее изменение по соглашению сторон с периодичностью не чаще одного раза в три года. Подобной оговорки в отношении небанковских займов с физлицами нет, из чего следует, на мой взгляд, вывод о том, что одностороннее увеличение ставки и прочих платежей по таким кредитам не допускается ни в одностороннем порядке, ни по соглашению сторон, чтобы пресечь любые попытки ущемления интересов заемщиков.



Несоблюдение любого из вышеуказанных особенностей договора займа с физлицом влечет его ничтожность.

Во всем остальном рассмотренный нами вид заимствования денег физическими лицами регулируется нормами ГК, посвященными договору займа.

Итак, государство предприняло меры по регулированию (читай: ограничению) займов физлицам, нацелившись, в первую очередь, на бизнес онлайн-компаний, которые, кстати, в отличие от банков, не используют деньги вкладчиков. Есть ли смысл регулировать ставки и прочие условия кредитования, осуществляемого заимодателями за счет своих, а не привлекаемых от депозиторов, средств?

Насколько это оправдано, каковы будут последствия и ограничится ли регулирование этой сферы бизнеса лишь вышеуказанными мерами - покажет время. Сейчас же ясно одно - государство пытается снизить градус напряженности не только в банковской сфере, но и сферах, близко примыкающих к ней (микрофинансовое, онлайн кредитование и т.п.).

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