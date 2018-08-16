Аким Туркестанской области дал поручение оказать полное содействие иностранным инвесторам.

Турецкие бизнесмены готовы сближать берега сотрудничества. Об этом заявил предприниматель из турции Джемалеттин Шекер на встрече с акимом Туркестанской области Жансеитом Туймебаевым, сообщает пресс-служба акима области.

На встрече с заместителем и советником руководителя компании Dal Holding Investment co по Казахстану господином Д.Шекером зашла речь о привлечении инвестиций в развитие тепличной отрасли в городах Туркестан и Кентау. Согласно предложенному проекту на 200 гектарах будут построены современные теплицы, 80 процентов продукции которых будут отправляться на экспорт, остальное поступит на внутренний рынок. Аким области дал поручение соответствующим управлениям оказать полное содействие иностранным инвесторам. Особое внимание он уделил ускоренному решению вопросов по обеспечению будущих теплиц природным газом и электричеством по приемлемым тарифам.



Компания Dal Holding Investment co была создана в 1985 году в Стамбуле. По всему миру в ней работают более двух тысяч человек. Компания входит в число известных мировых предприятий с крупным оборотом капитала. Она занимается проектированием, производством и монтажом современных инженерных конструкций. Наряду с этим за три десятка лет существования холдинг добился больших успехов в горнорудной сфере, производстве электромоторов, цемента, автоматизированных систем и машиностроении.



Отметим, что на сегодня в туркестанской области имеется 1250 гектаров теплиц. Половина из них расположены в сарыагашском районе.





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