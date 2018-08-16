В Караганде восстановили оскверненный памятник погибшим шахтерам

Восстановленные надписи изготовлены из материла, устойчивого к вандализму.

В Караганде завершились работы по восстановлению оскверненного вандалами памятника погибшим шахтерам, сообщает zakon.kz со ссылкой на портал eKaraganda.

Напомним, монумент подвергся посягательству вандалов в ночь на 23 июля. Неизвестные вредители украли медные буквы, оторвали и испортили гранитные плиты,

Восстановлением занялось КГП «Управление культуры парками культуры отдыха и скверами», на чьем балансе числится памятник. После происшествия предприятие заказало новые гранитные плиты точно такого же оттенка и размера, которые были оперативно установлены рабочими. Помимо этого, был оформлен заказ на изготовление новых букв из материла, устойчивого к вандализму.

16 августа были восстановлены две надписи. Одна из них гласит о том, что памятник был возведен по поручению главы государства шахтерами «Миттал Стил Темиртау». Другая — является отрывком «Гимна шахтеров» Владимира Высоцкого на двух языках — казахском и русском.

- Новые буквы сделаны из пластика ПВХ, основа – оргстекло. И первое, и второе покрашено золотистой краской. Основа сажается на клей. Никакой ценности этот материал для вандалов не представляет, - пояснил Николай Бачинский, директор фирмы «Opus plus», занимающейся наружной рекламой.

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