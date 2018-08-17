Бывшая супруга Ильи Ильина принесла победу Казахстану на Азиаде

Сейчас сборная Казахстана с четырьмя очками занимает второе место, уступая Южной Корее по дополнительным показателям.

На летней Азиаде-2018 в индонезийской Джакарте стартовали первые казахстанские спортсмены, передает корреспондент Vesti.kz.



Женская сборная Казахстана по гандболу одержала две победы в двух матчах. Сначала казахстанки победили Индию - 36:19, а сегодня обыграли Китай - 27:26. Во встрече с китаянками решающий мяч за две секунды до сирены забила Наталья Ильина - бывшая супруга четырехкратного чемпиона мира по тяжелой атлетике Ильи Ильина.



Сейчас сборная Казахстана с четырьмя очками занимает второе место, уступая Южной Корее по дополнительным показателям. Далее идут Китай, КНДР и Индия, которые баллов пока не набирали. Для выхода в полуфинал надо занять первое или второе место в группе.



Женская сборная Казахстана по гандболу в 2002 и 2006 годах выигрывала "серебро" на Азиаде, а в 2014 стала бронзовым призером.

Сегодня, 16 августа, на Азиаде-2018 стартовала и мужская сборная Казахстана по баскетболу, которая проиграла участникам последнего чемпионата мира из Филиппин - 56:95.



В втором матче группового раунда казахстанцы 23 августа встретятся с Китаем - игра начнется в 15:00 по времени Астаны. Еще одним соперником должна была стать Палестина, но она снялась с турнира. Для продолжения борьбы за медали надо занимать первое или второе место в группе.



Лучший результат на Азиаде сборная Казахстана по баскетболу показала в 2002 году, когда выиграла "бронзу".

Вчера стартовала на Азиаде-2018 и женская сборная Казахстана по баскетболу, которая проиграла Китайскому Тайбэю - 42:72. Также на турнире команда сыграет с Индией, Индонезией и Южной Кореей. Для выхода в четвертьфинал надо занять место с первого по четвертое в группе. Для женской сборной эта третья Азиада в истории, и она никогда не поднималась выше пятого места.



Официальная церемония открытия Азиады-2018 пройдет 18 августа. Знаменосцем команды выбран серебряный призер последнего ЧМ по боксу Абильхан Аманкул.

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