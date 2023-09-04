Тяжелоатлет Илья Ильин и его супруга ждут ребенка

Самый знаменитый штангист Казахстана, четырехкратный чемпион мира по тяжелой атлетике Илья Ильин объявил своим поклонникам, что вскоре станет отцом во второй раз, сообщает Zakon.kz.

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Известный в прошлом спортсмен, а ныне спортивный функционер Илья Ильин поделился радостной новостью на своей личной странице в Instagram.

"Друзья, пришло время поделиться самой большой радостью нашей семьи. Совсем скоро мы будем не просто безумно любящими друг друга мужчиной и женщиной! Всевышний благословил наш союз. Мы станем родителями. Две недели мы были уверены, что у нас мальчик, нам на УЗИ все показали. Мы придумали имя, спорили, на какой вид спорта отдадим, но у Всевышнего свои планы. ДНК-тест показал, что у нас будет девочка. Сказать, что мы были удивлены, – ничего не сказать, но мы от этой новости не менее счастливы. Мы ждем тебя, наша сладкая малышка". Илья Ильин

Будущий ребенок спортсмена – от второго брака. Ильин женился во второй раз в начале 2023 года. Сейчас его супруга – столичная предпринимательница Татьяна Гордиенко. От первой жены прославленного штангиста, выступавшей за сборную Казахстана гандболистки Натальи Кулаковой, у него есть дочь Милана.

Илья Ильин четыре раза становился лучшим тяжелоатлетом мира (в 2005, 2006, 2014 и 2015 годах).

