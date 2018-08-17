В Алматы женщина просит помочь ее внучке

Гульшат постоянно поступают телефонные угрозы, грозятся расправиться, если она будет обращаться за помощью в государственные органы и к журналистам.

Жительница Шу Гульшат Сахметова заявляет, что до её внучки домогается внештатный сотрудник правоохранительных органов, передает inAlmaty.kz.

Сейчас Гульшат переехала в Алматы и просит помощи у государства и общественности, она хочет спасти свою внучку от собственной матери и её сожителя. Женщина сообщает, что в дом к её дочке приходит друг сожителя и домогается до внучки. По ее словам, он является внештатным сотрудником правоохранительных органов.

Гульшат постоянно поступают телефонные угрозы, грозятся расправиться, если она будет обращаться за помощью в государственные органы и к журналистам. Она вынуждена скрываться, но не отпускает руки и хочет добиться справедливости.

«Собственная дочь забрала у меня квартиру и оставила на улице. Теперь она живет там со своей дочкой, ей 6 лет, и сожителем, который работает в полиции и по совместительству правая рука Мурата Умбеталиева. Моя внучка мне звонит, плачет, просит чтоб я приехала и забрала её. Я приезжаю, а моя дочь вообще не смотрит за ней. Внучка начала плакать, обнимать меня, и обвинять собственную мать. Она может оставить её на ночь дома, и уйти со своим сожителем, а он полицейский. Внучка рассказала, что друг этого полицейского приходит к ним в гости, и руками трогает ее за интимные места. Моя дочь когда это услышала, взяла дочь за волосы и ударила. Потом она позвонила своему сожителю, и сказала чтоб тот арестовал меня. Она уже так писала на меня заявление в полицию», - поделилась Гульшат Сахметова.

К слову, эта история берет свои корни ещё несколько лет назад. Как утверждает женщина, якобы её сыновей убил экс-начальник управления по борьбе с экстремизмом ДВД Жамбылской области Мурат Умбеталиев, который в 2017 году был осужден на 15 лет за поножовщину, но уже в этом году отпущен из под стражи. Женщина уверяет, что он до сих пор терроризирует её семью и мстит за прошлое.

«Я живу в Казахстане, я гражданинка Казахстана. Помогите сберечь мою 6-летнею внучку и вернуть квартиру. Помогите!!!», - со слезами на глазах попросила помощи у общественности Гульшат.

Отметим, казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности взяли под свою опеку Гульшат, и направили соответствующие документы во все государственные органы для спасения 6-летней девочки.

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