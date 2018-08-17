На Кашагане нашли необычное существо

Специалист считает, что фото с существом - фейк.

В соцсетях оживлённо обсуждается фото, на котором сотрудники компании, добывающей нефть в Каспийском море, держат в руках неизвестную рыбу диковинного вида, чем-то напоминающую морского ската, пишет Zakon.kz со ссылкой на Ак Жайык.

Однако на Каспии скаты не водятся.



С этим вопросом журналисты обратились к директору Атырауского филиала «Казахского научно-исследовательского института рыбного хозяйства» Ерболату Кадимову. Учёный был категоричен:

- В Каспийском море отсутствуют условия для обитания данного вида рыбы, и скат никак не мог там оказаться.

А изучив фотографии, добавил:

- Да и видно, что это фейк. Здесь человек легко держит «ската» на руках, но это невозможно - во-первых, он тяжелый, во-вторых, очень скользкий.

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