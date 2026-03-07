Ученые нашли необычных существ там, где это невозможно

Недавно обнаруженное микроскопическое животное в отложениях Большого Соленого озера в штате Юта (США) раскрывает скрытый слой жизни, который ученые полностью упустили из виду, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Daily Galaxy, береговая линия Большого Соленого озера в штате Юта часто кажется почти безлюдной.

Экстремальная соленость озера ограничивает количество животных, способных там выживать, и большая часть исследований была сосредоточена лишь на нескольких хорошо известных видах: крошечные ракообразные Artemia franciscana, более известные как артемия, заполняют воду огромными сезонными роями.

Вдоль береговой линии артемии размножаются темными коврами, покрывающими кромку озера. Вместе они обеспечивают пропитание миллионам перелетных птиц, которые используют озеро как место для кормления. Но все это время в иле под водой тихо жило нечто другое.

Ученые из Университета Юты собрали образцы осадка из нескольких мест в озере. Между зернышками ила и кристаллами соли были обнаружены микроскопические круглые черви, животные, принадлежащие к группе нематод. Эти организмы входят в число самых многочисленных животных на планете.

Они обитают в почве, океанах, пресноводных озерах и даже в глубоких подземных средах. Несмотря на их повсеместное распространение, ученые никогда не подтверждали их существование в этом гиперсоленом озере, месте, которое часто считается слишком соленым для многих видов животных.

Они являются постоянными обитателями озера, а не случайными пришельцами. В ходе анализа исследователи также выявили несколько типов круглых червей. Такое разнообразие указывает на то, что к суровому химическому составу озера адаптировалось более одного вида. Каждый вид может занимать несколько разные экологические ниши в донных отложениях.

Питаясь микробами и разлагая органические остатки, они способствуют круговороту питательных веществ в почве и водных отложениях. Их движение также помогает перемешивать мельчайшие слои осадка, что влияет на перемещение кислорода и питательных веществ по дну озера.

