"Хороший европейский город". Аким ЗКО совершил рабочий объезд

Уральск - зеленый и экологически чистый регион - Алтай Кульгинов.

Аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов совершил рабочий объезд по строительным объектам, передает Zakon.kz.

Так, в текущем учебном году в ЗКО построены и проведены капитальные ремонты в 29 объектах образования. Из них 4 откроются в сентябре. Это - СОШ на 300 мест с интернатом на 100 мест в с.Даринск Зеленовского района, СОШ на 198 мест в с. Шабдаржап Акжаикского района и школа на 900 мест в мкр. "Сарытау" г.Уральск, а также садик на 240 мест в Бурлинском районе. Также продолжаются строительные работы в 4 объектах, разрабатывается ПСД на строительство 15 объектов образования.

Охват дошкольным воспитанием и обучением детей в возрасте 3-6 лет составил 100%. Все 226 малокомплектных школ области в этом году оснащены компьютерами с электронным контентом. Все городские школы и 116 сельских школ области работают с электронным журналом Kundelik.kz.

В ходе рабочего объезда по строительным объектам образования аким области Алтай Кульгинов ознакомился с работами в новой школе мкр. Сарытау. Сейчас идут отделочные работы, завоз оборудования, школьной мебели. Как отметил глава региона, с вводом в эксплуатацию данной школы снимется вопрос трехсменности школ.

"Образовательный процесс на особом контроле государства. Президент страны Нурсултан Назарбаев всегда акцентирует внимание на улучшение качества образования, чтобы оно стало центральным звеном новой модели экономического развития", - добавил он.

Продолжается строительство спортколледжа для одаренных детей на 250 человек с интернатом на 150 мест. По словам руководителя областного управления физической культуры и спорта Асии Аманбаевой, открытие данного объекта способствует повышению качества подготовки спортивного резерва. Срок завершения объекта – 2019 г.

Что касается дорог, то в текущем году на выделенные средства в размере 30 млрд. тенге проводится ремонт на 460 километрах автодорог области, в т.ч. на авдорогах "Уральск-Таскала-гр.РФ", "Федоровка-Аксай", "Чапаево-Жалпактал-Казталовка-гр.РФ".

В областном центре ремонтируются 50 улиц, ведутся работы по ремонту дорог к 25 социальным объектам (школы, детские сады, поликлиника, колледжи и т.д.).

В ходе рабочего объезда аким области ознакомился с капитальным ремонтом автодороги по ул. М.Маметовой от ул.Неусыпова до ул.Петровского и ул.Петровского от ул.Маметовой до путепровода в районе Депо. Реконструкция дороги планируется к завершению в ноябре.

Также в сентябре завершится реконструкция путепровода в районе Депо. В результате капитального ремонта общая ширина моста расширится с 9 до 21 метра, автовладельцам будут доступны по две полосы в каждую сторону, а для пешеходов – широкие тротуары. После сдачи в эксплуатацию объекта начнется строительство нового путепровода на месте омеговского моста.

Город активно переходит на энергосберегающее освещение, устанавливается оно не только на лестничных площадках, коридорах и входах в подъезды жилых домов, но и на всех магистральных улицах областного центра (ул. Достык Дружба, Сарайшык, Курмангазы, Жангир хана и т.д.). Благодаря энергоэффективным технологиям потребление электричества уменьшилось вдвое. До конца года будет установлено 846 световых опор. Кроме того, в текущем году по программе "Нұрлы жол" в областном центре реализуются 4 проекта по реконструкции тепловых магистралей.

Помимо прочего, в ближайшие два года в Уральске появится новая четырехзвездочная гостиница по международной франшизе Hilton на 125 номеров. Общая площадь гостиницы составляет 8 160 кв. м. Инфраструктура отеля включает в себя бизнес-центр, площадью более 4000 кв.м. Будет создано 200 новых рабочих мест. Сумма инвестиций - 12 млн долларов США.

Также в областном центре за счет иностранных инвестиций будет возведён еще один гостиничный комплекс по франшизе "Novotel", сумма инвестиций - 6,5 млрд. тенге.

По словам акима области, строительство гостиниц мирового уровня известных брендов отельного бизнеса позволит улучшить инвестиционный климат и повысить привлекательность ведения бизнеса в области, а также повысить туристическую привлекательность.

На данный момент в области ведутся работы строительства 27 многоквартирных домов и 88 жилых домов на селе, будет сдано в эксплуатацию 416 тысяч квадратных метров жилья. В рамках государственно-частного партнерства ведется строительство 6 многоквартирных жилых домов вместо снесенных аварийных домов. В сферу строительства выделено 17 млрд тенге.

Новый микрорайон строится по жилищной программе "7-20-25". Аким области побывал на строительной площадке 9-ти этажного многоквартирного жилого дома в северо-восточной части города, сдача которого планируется в 2019 году. В новом микрорайоне на площади в 110 гектаровпоявятся 27 многоэтажных домов, а также детские сады, школы, спортивные и детские объекты.

Также начато строительство нового микрорайона "Акжайык" на площади в 450 гектаров, где 70 тысяч жильцов будут обеспечены новым жильем.

Кроме этого на контроле находится и обустройство дворов. Так, в областном центре ведется строительство 22 многофункциональных спортивных площадок. Десять спортивных площадок начали строить за счет местного бюджета еще в прошлом году. Еще семь площадок строятся по линии АО "СамрукКазына Траст", три спортивные площадки - Федерация StreetWorkout.

Общеизвестно, что современные площадки рассчитаны на людей любого возраста и уровня подготовки. К примеру, для детей площадка выступает в роли игровой площади, для молодежи – занятия спортом на улице, а взрослым населением воспринимается как место досуга.

На сегодняшний день построены 5 спортивных площадок, еще по 5 спортивным и детским игровым площадкам ведутся строительно-монтажные работы, которые завершатся до конца года. Также в областном центре завершено строительство открытого ледового катка стадиона "Юность".

"Все дороги отремонтируем, два моста сделаем, аэропорт сделаем, две гостиницы построим. Тогда получится хороший европейский город. Уральск - зеленый и экологически чистый регион", - сказал аким области по итогам рабочего объезда.

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